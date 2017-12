Dít zijn de 10 mooiste jurken van Kate van dit jaar

Als we iemand een stijlicoon mogen noemen, dan is het wel Kate Middleton. Of ze nou op chic gaat in een prachtige jurk of casual in een spijkerbroek, ze ziet er altijd uit om door een ringetje te halen. Dit vinden wij haar mooiste jurken van dit jaar.

Van lange zwarte jurken tot roze wat kortere modellen, ze komt er allemaal mee weg. Het was dan ook moeilijk om de 10 mooiste van dit jaar te kiezen:

Zelf ook op zoek naar een jurk in de stijl van Kate? Wij hebben er een paar op een rijtje gezet:



Beeld: Getty.