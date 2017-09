10x dit wist je nog niet over de trouwjurk van Kate Middleton

Het is één van die trouwjurken die je nóóit gaat vergeten. De japon van Kate Middleton, ontworpen door Sarah Burton van het Britse modelabel Alexander McQueen.

Zo’n jurk verdient het om af en toe even in het zonnetje te worden gezet. Vandaar dat wij 10 weetjes over dit prachtige ontwerp bij elkaar verzamelden. 10 dingen waarvan wij denken dat jij die nog niet wist.

De heupen hebben padding

Om het contrast tussen Kates smalle taille en de heupen aan te zetten, zorgde Sarah Burton ervoor dat de heupen nét een beetje extra kregen.

Zelfs de onderjurk zit vol met details

De jurk moest als een openklappende bloem eruitzien en daarom heeft de onderjurk ook prachtige details verwerkt in het kant.

Koningin Elizabeth koos én leende de tiara

Kate mocht een prachtige tiara lenen van de oma van haar aanstaande man. Koningin Elizabeth kreeg de tiara op haar 18e verjaardag, maar oorspronkelijk was het juweel van Cartier aangeschaft door Elizabeths vader George VI als cadeau voor zijn vrouw.

De mouwen zijn een hommage aan andere koninklijke trouwjurken

Kate wilde graag dat haar jurk een mix tussen klassiek en modern zou zijn, gebaseerd op de trouwjurk van Queen Elizabeth en Grace Kelly van Monaco. Goed gelukt, vind je niet?

De jurk is gemaakt van zowel witte als ivoorkleurige stof

Het is bijna niet te zien, maar de jurk is tweekleurig.

Het kant is bezaaid met talloze bloemen

Benieuwd wat voor bloemen? Het zijn rozen, lelies en… klavertjes. Leuk hè?

De oorbellen waren een huwelijkscadeau van haar ouders

Kates ouders hebben de oorbellen speciaal voor haar laten ontwerpen. De hangers zijn gebaseerd op het familiewapen van de familie Middleton, waarin eikeltjes de hoofdrol spelen. Zo ook in de oorbellen dus. Prachtig!

De sleep is bijna 3 meter

Bij een koninklijke jurk hoort een flinke sleep. Echter verliest de jurk het van die van prinses Diana, die had een sleep van bijna 8 meter.

Bij de jurk horen speciaal gemaakte schoenen

Je zag ze bijna niet, maar uiteraard had Kate Middleton prachtige speciaal voor haar gemaakte prinsessenmuiltjes.

Kate droeg een andere jurk op de receptie

Tja, een sleep van bijna 3 meter is niet altijd even handig, maar de jurk is bijna (biiiiijna) net zo mooi en natuurlijk óók ontworpen door Sarah Burton.

