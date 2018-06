Helaas: onze mannen in Oranje zijn er de komende weken niet bij in Rusland tijdens het WK voetbal. Dat is jammer, maar gelukkig zijn er genoeg redenen om tóch voor de buis te zitten deze sportzomer.

Ja, een beetje oppervlakkig is het wel, maar hé, hallo. Als we dan niet de spelkwaliteiten van onze eigen voetballers hoeven te bekritiseren (“Ga diep!” “Schwalbe!” “Scheids!”), dan maar even onze ogen flink de kost geven. Want… Waarom niet?

Er lopen namelijk een heleboel leuke mannen op het veld rond. En wij vonden het echt totáál geen probleem om alvast even ons eigen knappe elftal voor jou samen te stellen. Graag gedaan.

Yann Sommer (29), keeper voor Zwitserland en Borussia Mönchengladbach:

Nicolas Tagliafico (25), verdediger voor Argentinië en Ajax:

Maya Yoshida (29), verdediger voor Japan en Southampton FC:

After the training#NUDA#スポーツ後に炭酸水#KIRIN Een bericht gedeeld door Maya Yoshida (@mayayoshida22) op 13 Jun 2018 om 3:51 (PDT)

Mats Hummels (29), verdediger voor Duitsland en FC Bayern München:

Dele Alli (22), middenvelder voor het Verenigd Koninkrijk en Tottenham Hotspur FC:

@boohoomanofficial 💥 Een bericht gedeeld door Dele (@dele) op 8 Jun 2018 om 10:21 (PDT)

Nacer Chadli (28), middenvelder voor België en West Bromwich Albion FC:

🇧🇪🇧🇪🇧🇪#belgianreddevils Een bericht gedeeld door Nacer Chadli (@nc22back) op 7 Nov 2017 om 11:44 (PST)

Mohamed Salah (25), aanvaller voor Egypte en Liverpool FC:

🧐🧐 Een bericht gedeeld door Mohamed Salah (@mosalah) op 20 Mei 2018 om 10:46 (PDT)

Edinson Cavani (31), aanvaller voor Uruguay en Paris Saint-Germain:

Kylian Mbappé (19), aanvaller voor Frankrijk en Paris Saint-Germain: