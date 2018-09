11 dagen oude baby stierf bijna nadat hij herpes kreeg van iemand met koortslip

De elf dagen oude baby Oliver Miller werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht toen hij geen melk meer wilde drinken. Na wat onderzoek bleek dat hij herpes had. Waarschijnlijk opgelopen doordat iemand met een koortslip hem een kus heeft gegeven.

Zuurstof

Lucy Kendall (23) raakte in paniek toen ze merkte dat haar zoontje niet meer wilde drinken en last had van z’n rug. Ze heeft hem toen met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd de baby onmiddellijk aan de beademing gelegd. Ook kreeg hij een voedingssonde. Nadat ze meerdere testen bij hem hadden gedaan, kreeg Lucy acht dagen later van de artsen te horen dat haar zoontje neonatale herpes had. Ze vermoeden dat hij dat heeft opgelopen doordat iemand met een koortslip hem heeft gekust of aangeraakt.

Immuunsysteem

Neonatale herpes treedt op wanneer een pasgeboren baby het virus vangt. Het herpes-simplex-virus is zeer besmettelijk en verspreidt zich via koortsblaasjes of genitale ulcera bij volwassenen. Herpes kan zeer ernstig zijn bij pasgeboren omdat hun immuunsysteem nog niet sterk genoeg is om de infectie te bestrijden. Als het virus zich verspreidt naar de organen sterft bijna een derde van de pasgeboren baby’s. Zelfs als ze al behandeld zijn.

Infectie

Baby’s kunnen tijdens de zwangerschap al herpes oplopen als de moeder tijdens de eerste zes weken van haar zwangerschap genitale herpes vangt. Deze vrouwen geven de infectie door aan hun baby bij een vaginale bevalling. Na de geboorte kunnen ze deze infectie oplopen door te dicht in de buurt te komen van een persoon met een koortslip.

Blauwe tong

Als een baby besmet is dan zijn ze erg prikkelbaar, weigeren ze te eten, hebben ze koorts, soms ook huiduitslag of blaasjes op zijn huid, bij de ogen of in de mond. Heel soms kan het ook voorkomen dat een baby levenloos in de wieg ligt, niet makkelijk wakker wordt, moeite heeft met ademhalen of een blauwe tong of huid heeft. Bel in dat geval gelijk 112.

Trauma

Baby Oliver was net op tijd in het ziekenhuis en heeft het gelukkig overleefd. Drie weken later mocht hij eindelijk naar huis. Hij zal de komende zes maanden wel nog antibiotica krijgen en hij zal regelmatig langs het ziekenhuis moeten ter controle. “Dit was de meest traumatische tijd van mijn leven. Helemaal omdat ik voor het eerst moeder ben geworden”, vertelt Lucy. “Je eerste baby krijgen is al eng genoeg, laat staan dat je dit allemaal moet doormaken.”

Beschermen

Lucy probeert nu andere moeders te waarschuwen en raadt ze aan hun baby’s te beschermen tegen mensen met de infectie. “Wij mogen van geluk spreken dat alles is goed gekomen. Als we een paar uur later in het ziekenhuis waren, had dit heel anders kunnen aflopen.”

