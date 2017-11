11 redenen om vooral níet te trouwen

Het is duur en cliché, om maar meteen 2 redenen te noemen om vooral niet een ring om je partners vinger te schuiven. Waarom je vooral níet moet trouwen. Met een knipoog, natuurlijk 😉

1. Zo’n bruiloft is hartstikke duur

Laten we wel wezen: al die klinkende euro’s kun je een stuk beter besteden. Aan een bijzondere reis bijvoorbeeld, waar je óók de liefde kunt vieren.

2. En die jurk is ook hartstikke duur

En het is niet dat je ‘m daarna nog aankunt naar een ander leuk feestje ofzo.



3. Als je niet gaat trouwen ontkom je aan zo’n verschrikkelijk vrijgezellenfeest

Géén bierfiets, géén sjerp, dat is an sich al reden voor een feestje, toch?

4. Een bruiloft is een aaneenschakeling van clichés

Alle bruiloften lijken op elkaar. En nog erger zijn de ‘niet standaard, maar lekker anders’-bruiloften. Met een thema bijvoorbeeld.



5. Je hoeft geen ruzie te maken over wie er wel en niet bij zijn

Wel zijn/haar oudtante en niet de jouwe? De ene collega wel, maar de andere niet? Wie gaat bij wie aan tafel? En vooral: wie moeten uit elkaar gehouden worden op jouw grote dag? Wie wordt daggast, wie avondgast? Allemaal vragen waar je je geen zorgen over hoeft te maken.

6. Je hoeft niemand tevreden te houden

Waarschijnlijk wil die ene oom die verschrikkelijk saai speecht maar wát graag tegen zijn glaasje tikken en heb je 3 beste vriendinnen die allemaal bruidsmeisje/ceremoniemeester willen zijn. Het is een mijnenveld, zo’n bruiloft.



7. Het valt altijd tegen

Je kijkt er een leven lang naar uit, dus de verwachtingen zijn zo hoog dat het niet anders kan dan tegenvallen. Met stip op 1: je bent zo druk dat alles volledig langs je heen gaat én je hebt voor niemand echt tijd.

8. Eeuwige trouw bestaat niet

Kun je elkaar echt beloven voor altijd van de ander te zijn? Hier zijn de meningen natuurlijk over verdeeld. Volgens het CBS eindigt in ieder geval ongeveer een derde van de huwelijken in een echtscheiding.



9. Het is verschrikkelijk ouderwets

“Beloof jij jouw man/vrouw lief te hebben, te eren en bij te staan, trouw te blijven, in goede en kwade dagen, in rijkdom en in armoede, in ziekte en in gezondheid, tot in de dood?”

10. Er zijn goede alternatieven voor het huwelijk

Een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap bijvoorbeeld.



11. Je kunt ook zonder die geloften de liefde vieren met een feestje

Een jubileum, een kind, een nieuw huis: er zijn genoeg redenen te bedenken om vrienden en familie uit te nodigen voor een feest tot tot in de vroege uurtjes. Daar heb je geen huwelijk voor nodig.

BEKIJK OOK

Libelle’s Tessa gaat wél trouwen – en ze past alvast 4 jurken, welke moet het worden?





De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.