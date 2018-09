11 uitdrukkingen die je alleen in Limburg hoort

Overal in ons land drukken we ons nét een beetje anders uit. Binnenkort een dagje Limburg op de planning? Neem het volgende lijstje dan even goed in je op.

‘Daag’

Dit woord kun je gebruiken om op beleefde manier mensen te groeten en betekent eigenlijk gewoon ‘goede dag’.

‘Enne!’

Dit is de Limburgse manier om te vragen hoe het met je gaat. Als je dit hoort, zeg je ‘auch enne’ terug. That’s it. Zo simpel als maar kan.

‘Kwart op twaalf’

Ter verduidelijking: dit betekent dus kwart óver twaalf.

‘Een frietje halen bij de frituur’

Het woord ‘snackbar’ is voor Limburgers een beetje een vreemd woord. Liever noem je dit restaurant waar je kroketten en ander ‘bruin fruit’ haalt gewoon de ‘frituur’.

‘Een tas koffie inschudden’

Een kop koffie inschenken dus.

‘Vasteloavend’

Dit woord kan écht niet ontbreken in je Limburgse woordenschat. Vasteloavend, in de rest van het land ook wel bekend als carnaval, is onlosmakelijk verbonden aan de provincie.

‘Watblief?’

Niet-Limburgers klinkt deze uitdrukking óf heel ouderwets, óf enigszins lomp in de oren. Maar in het zuiden van ons land is het gewoon een hele normale manier om ‘wat zeg je?’ te vragen.

‘McDrek’

De bekende fastfoodketen McDonalds wordt in Limburg de ‘McDrek’ genoemd. Drek heeft veel betekenissen, maar het komt neer op vuilnis, modder of troep.

‘Toenstraks’

Wanneer bedoel je nou precies? Toenstraks slaat op de verleden tijd en betekent ‘zojuist’.

‘Schei uit’

Hou op! Als je dit hoort, moet je snel ophouden waarmee je bezig bent. Het is vooral toepasbaar wanneer iemand onzin aan het uitkramen is.

‘Hajje’

En om deze lijst mooi af te sluiten: hajje! Met deze uitdrukking neem je gepast afscheid in het Limburgs.

