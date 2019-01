11-jarig jongetje verbaast juryleden ‘Holland’s Got Talent’ met dít optreden

In de talentenshow Holland’s Got Talent zijn juryleden Chantal Janzen, Angela Groothuizen, Dan Karaty en Paul de Leeuw op zoek naar hét talent van Nederland. Gisteravond waren zij in shock na het optreden van Ripley.

De Amsterdamse Ripley stond gisteravond op het podium van de talentenshow Holland’s Got Talent. Wanneer hij vertelt wat hij gaat doen, kunnen de juryleden hun oren niet geloven.

Advertentie

Verbaasd

‘’Ik ga vandaag een liedje uit La bohème zingen’’, zegt de 11-jarige wanneer Chantal vraagt wat hij voor hen gaat doen. De juryleden reageren meteen verbaasd. ‘’Niet?! Wat een aparte muziekstijl, hoe is dat ontstaan?’’ vraagt Chantal. Daar weet Ripley niet echt antwoord op te geven. ‘’Ik weet het zelf niet… Toen ik geboren was?’’

Staande ovatie

De monden van de juryleden vallen letterlijk open als Ripley begint aan het operastuk van Giacomo Puccini. Ook tussendoor kijken de juryleden elkaar vol verbazing aan. Zijn vader en broer staan samen met presentator Humberto Tan achter de coulissen. ‘’Mooi. Trots op hem’’, zegt Ripleys broer. ‘’Nou hè?’’ vult Ripleys vader aan. Na de auditie krijgt de 11-jarige van zowel het publiek als de jury een staande ovatie.

Sprakeloos

Chantal Janzen is sprakeloos na het optreden. ‘’O, Ripley. Dit…’’, stamelt ze. ‘’Zeg alsjeblieft dat je zangles het.’’ Ripley bevestigt dat. Ook Angela Groothuizen is verbaasd. ‘’Jongen, jongen jongen… Wat gaan wij nog wat meemaken met jou. Fantastisch!’’ Paul de Leeuw noemt Ripley een engel: ‘’Jij zingt zoals ik eieren bak: gewoon heel makkelijk en vanzelfsprekend. Je bent gewoon een engeltje.’’

Kijk hier het optreden van de 11-jarige Ripley.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: Hollands Got Talent, YouTube. Beeld: iStock