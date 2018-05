15-jarige jongen krijgt op schoolkamp een hartstilstand tijdens fietstocht

Tijdens het schoolkamp van de leerlingen van het Roelof van Echten College in Hoogeveen ging het gruwelijk mis. Tijdens de fietstocht werd een jongen plotseling onwel en kreeg een hartstilstand.

Huilend

Hoe het nu met de 15-jarige leerling gaat, is nog niet bekend. Hij ligt in het ziekenhuis in Groningen. “De klas ging ’s ochtends natuurlijk helemaal vrolijk weg voor hun schoolkamp en kwamen ’s avonds huilend terug met de bus”, zegt een moeder van een andere leerling tegen RTL Nieuws. “Het is verschrikkelijk.”

Gereanimeerd

Met de hele klas fietste de jongen van Hoogeveen naar Lauwersoog, want daar ging de klas op de boot naar Schiermonnikoog. Eenmaal in de haven van Lauwersoog ging het helemaal mis. De jongen werd onwel en kreeg een hartstilstand. Voor het oog van zijn klasgenoten werd de scholier gereanimeerd.

Flinke fietstocht

Het was een tocht van bijna 100 kilometer, maar dat doen ze vaker. “We fietsen elk jaar deze afstand met leerlingen en het heeft nog nooit tot problemen geleid”, zegt een woordvoerder van de school. Er heeft ook geen enkele leerling tijdens de tocht aangegeven dat ‘ie het niet meer volhield. “Als dat zo was geweest, hadden we meteen ingegrepen.”

Alle andere leerlingen zijn met de bus teruggebracht en werden direct opgevangen door Slachtofferhulp. Daarnaast was er vanochtend een bijeenkomst voor de leerlingen en hun ouders.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTV Drenthe & RTL Nieuws. Beeld: iStock