Vrouw krijgt 15 miskramen, maar dan gebeurt er dít

Dat Lindsay (35) zich binnenkort opnieuw moeder mag noemen, is al een wonder te noemen. Maar dat is nog niet eens de grootste verrassing.

In 13 jaar tijd kreeg de Amerikaanse Lindsay Vargas 15 miskramen en 1 buitenbaarmoederlijke zwangerschap te verduren. En dus vestigden zij en haar man Brian (37) hun hoop op adoptie en draagmoederschap.

Hollywood-sterren vertellen in bovenstaande video openhartig over hun miskraam.

Kunstmatige inseminatie

Vanaf 2005 begonnen Lindsay en Brian hun kinderwens te verwezenlijken. Na 1,5 jaar tevergeefs proberen, werden er cystes op Lindays eierstokken ontdekt. Hier werd ze aan geopereerd en daarna probeerde ze zwanger te worden middels kunstmatige inseminatie. “Ik bleef maar zwanger worden, maar dat mondde iedere keer na 8 weken uit in een miskraam”, vertelt Lindsay aan Daily Mail. “We hoorden het hartje van de baby op de eerste echo, maar op de 2e afspraak was die er steeds al niet meer.”

Niet opgeven

Na 16 mislukte zwangerschappen, adviseerde de arts dat Lindsay moest accepteren dat ze onvruchtbaar was en weer aan de anticonceptie moest gaan, om nog een miskraam te voorkomen. Maar zij gaf niet op. “Mijn hart smeekte om een kind. Ik wilde dolgraag moeder worden. Het kon me niet schelen hoe.”

Draagmoeder

Toen er bij Brian een genetische aandoening werd ontdekt die tot miskramen kan leiden, vestigde het koppel alle hoop op een draagmoeder. En niemand minder dan Lindsay’s zus, Kelly, bood aan die voor hen te zijn. Maar ook bij haar ging zwanger worden niet van een leien dakje: ze had een goedaardige tumor in haar lichaam. Die én 1 van haar eierstokken moesten verwijderd worden. Maar ook daarna lukte het Kelly maar niet om zwanger te worden via ivf.

Adoptie

En dus plaatste het koppel een oproep online, om een andere draagmoeder te vinden. Die oproep kreeg veel aandacht, en resulteerde in een berichtje van een vrouw die Lindsay en Brian vroeg of ze haar nog ongeboren kind wilden adopteren. Dit werd het eerste kind van het stel: een meisje genaamd Henley, dat nu 1 maand oud is. “Ik heb gehuild als een baby”, vertelt Lindsay.

Twinning

Maar nu de allergrootste verrassing, zo vlak na de komst van hun eerste kindje… Zus Kelly is nu eindelijk wél zwanger. Van niet 1, maar 2 baby’s! In april 2018 wordt de tweeling, een jongen en een meisje, verwacht. En zo worden Lindsay en Brian na 13 jaar wanhoop in één klap ouders van 3 kinderen.

Hoop

Lindsay hoopt dat haar verhaal hoop biedt aan koppels die ook maar geen kinderen kunnen krijgen. “Ik krijg zoveel berichten van vrouwen die worstelen met hun onvruchtbaarheid. Waarom is dit onderwerp zo’n taboe? Ik wil dit in iets positiefs voor anderen veranderen.” Het was een loodzware periode die het koppel veel geld heeft gekost (ruim 430.000 euro!). “We hebben een hel doorstaan, maar dat is het zo waard.”

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bron: Daily Mail. Beeld: Facebook, iStock