15x hoera: de állerleukste plaatjes van prinses Alexia

Feest in Paleis Huis ten Bosch! Prinses Alexia blaast vrijdag 15 kaarsjes uit. Ter ere van haar verjaardag deelde de fotograaf van het koninklijk huis een dag geleden al een prachtig nieuw portret van de prinses. Maar we delen graag nog even wat extra plaatjes van de prinses op deze heuglijke dag.

Advertentie

In vogelvlucht door Alexia’s leven

Precies 15 jaar geleden zag Alexia Juliana Marcela Laurentien als klein zusje van prinses Amalia in het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag het levenslicht. Het gezin woonde een tijdje in Wassenaar, maar is inmiddels terug in Den Haag.

Momenteel zit Alexia in de 2de klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet. Ze speelt hockey, rijdt paard en is dol op zingen en dansen. De prinses houdt er dan ook wel van om in de belangstelling te staan. Zo vertolkte ze in 2019 zelfs de hoofdrol in de schoolmusical.