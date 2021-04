16 jaar getrouwd: dít zijn de mooiste foto’s van prins Charles en Camilla

Prins Charles (72) en Camilla (73) zijn vandaag zestien jaar getrouwd. Op 9 april 2005 stapten zij samen in het huwelijksbootje.

Ondanks het verdrietig nieuws vanuit Buckingham Palace dat zijn vader, prins Philip, op 99-jarige leeftijd is overleden, blijft het wel een bijzondere dag om bij stil te staan. We zetten daarom de mooiste kiekjes van Charles en Camilla op een rij.

Prins Charles en Camilla Parker Bowles leerden elkaar kennen tijdens een polowedstrijd in de zomer van 1971. Ze brachten toen veel tijd met elkaar door, maar door Charles’ militaire dienst bij de marine groeiden ze uit elkaar. Camilla wed verliefd op een ander en verloofde zich met Andrew Parker Bowles. Met hem heeft ze twee kinderen gekregen: Laura en Tom.

Ook Charles vond een andere vrouw: Diana Spencer. Zij trouwden in 1981 en kregen samen twee zonen: William en Harry. Toch was het stel niet gelukkig. Nog voor de scheiding zocht Charles troost bij Camilla. Beiden scheidden van hun partner en in 1997 kregen Charles en Camilla een relatie. Op het feest voor de 50e verjaardag van Camilla maken ze het nieuws wereldwijd bekend.

Affaire

Op 9 april 2005 stappen ze samen in het huwelijksbootje. Een dag later dan gepland, aangezien Charles plotseling aanwezig moest zijn bij de uitvaart van paus Johannes Paulus II. Camilla is niet altijd even geliefd geweest in het Verenigd Koninkrijk. Dit heeft onder andere te maken met het intieme telefoongesprek tussen Charles en Camilla, dat in 1992 was uitgelekt. Hieruit bleek dat de twee een affaire hadden. De affaire werd door velen gezien als dé reden voor de breuk tussen Charles en Diana. Toch wist Camilla zowel het Britse volk als de Queen voor zich te winnen.

Historische dag

Het is dit jaar een historische trouwdag voor Charles, want het is zijn langste huwelijk ooit. Charles en Diana trouwden namelijk op 29 juli 1981 en hun scheiding werd officieel op 28 augustus 1996, vijftien jaar en een maand later. Dit zijn de mooiste kiekjes van de afgelopen zestien jaar. Kijk je mee?

Tijdens de aankondiging van hun huwelijk:

Op hun bruiloft:

Op werkbezoek in Nieuw-Zeeland:

Tijdens hun werkbezoek aan Wales:

Tijdens hun trip naar Frankrijk:

In Australië:

Bij de heropening van Hillsborough Castle & Gardens:

Op Cuba:

In India:

Bij de Royal Ascot, een racebijeenkomst voor paarden:

Dít is hoe duchess Camilla haar slanke postuur behoudt:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Getty Images