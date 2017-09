Vrouw heeft 172 duizend volgers op Instagram omdat ze dít doet

Bijzondere gewoontes hebben we allemaal, maar wat deze dame doet slaat werkelijk alles. Op haar Instagram-pagina Bread Face plaatst ze een paar keer per week een video waar in ze haar gezicht in allerhande broodjes drukt. En misschien nog wel vreemder: maar liefst 172 duizend mensen volgen haar pagina.

Hoewel de meeste reacties onder de filmpjes bestaan uit mensen die anderen taggen om hun verbazing te delen, zijn er ook volgers die het oprecht leuk vinden om te zien. “Ik kan niet stoppen met kijken”, schrijft iemand. “Geweldig om te zien. Ik vind de muziek die je erbij uitkiest ook erg leuk”, schrijft een ander.

Kijk en oordeel zelf:

FULL #ASMR #breadfacing VIDEO IN BIO☝🏻 I gently smoosh this @_mamannyc_ créme brûlée croissant for you!💄 Nighthawk @urbandecaycosmetics 💅🏻 @deborahlippmann DSOTM 👗 @isseymiyake__ #breadfaceblog Een bericht gedeeld door Bread Face (@breadfaceblog) op 25 Apr 2017 om 12:49 PDT

Bron: Instagram. Beeld: iStock