17-jarige Sophia weet jury van ‘The Voice of Holland’ binnen paar seconden in te pakken

Toen de 17-jarige Sophia vrijdagavond bij ‘The Voice of Holland’ werd geïntroduceerd, lagen de verwachtingen niet meteen heel hoog. Haar giechelende voorkomen schoot bij een aantal kijkers in het verkeerde keelgat, maar toch wist het meisje binnen slechts een aantal seconden de hele jury voor zich te winnen.

En daarmee ook de rest van Nederland, want ook op Twitter stroomden de complimentjes binnen.

Mooie ode aan kunstenaars

De 17-jarige Sophia zong het nummer ‘Vincent’ van Don McLean en haar motivatie hiervoor was al vrij bijzonder. “Ik denk dat de boodschap van mijn liedje is dat het gaat over Vincent van Gogh,” zo begon het meisje haar verhaal. “Van Gogh zei altijd dat hij heel erg van zijn schilderijen hield, maar zijn schilderijen niet van hem. En ik vind het liedje gewoon een hele mooie ode aan alle kunstenaars die hun eigen succes niet hebben mogen meemaken. En die eigenlijk dood zijn gegaan met het idee dat ze een soort mislukkeling waren. Maar nu hangen zijn schilderijen over de hele wereld en is ‘ie super succesvol,” aldus Sophia.

Enthousiaste Anouk

Een mooie ode werd het nummer zeker: Sophia had de beroemde openingszin ‘starry, starry night’ nog maar amper gezongen of Anouk drukte al op de knop. En het duurde niet lang voordat ook de rest van de jury zich omdraaide. Anouk, die normaal niet echt met complimentjes strooit, was direct verkocht. “Het is niet een blind audition, het is gewoon een optreden,” aldus de zangeres. Op de vraag van jurylid Ali B. of ze weleens zelf liedjes schrijft, reageerde Sophia door meteen één van haar eigen nummers in te zetten. “Jij bent niet van deze planeet joh’’, reageerde Ali, die spontaan 20,000 euro aanbood. Het royale bod van Ali mocht echter niet baten: de talentvolle Sophia koos namelijk voor Anouk.

Reacties Twitter

Ook op Twitter maakte het optreden van het meisje diepe indruk, zo blijkt wel uit de volgende tweets:

De winnares van #tvoh is nu al bekend :Sophia Kruithof zingt het nummer ‘Vincent’ van Don McLean bij The Blind Auditions van The voice of Holland https://t.co/RKM1FelbkK — Peter Goenee (@PGoenee) November 16, 2019

#tvoh#sofia Wat een mooie songkeuze en wat een engelachtige stem.

Singer-songwriter ook. Wat een bijzonder talent.

💕 — Arnhem ’s meisje 🌞 (@opoe2019) November 16, 2019

Och toch, ons hart ❤ Jeetje Sophie wat zing en schrijf je prachtig. Mag dit zelf geschreven liedje alsjeblieft op @SpotifyNL #tvoh https://t.co/WDOZLsumbT — Jocelyn (@JocelynNugteren) November 15, 2019

Wat ontroerend mooi…voor mij de winnaar van The Voice of Holland #tvoh pic.twitter.com/BiisN8ICg8 — ⤇ 𝕓𝕒𝕓𝕓𝕖𝕝𝕒𝕖𝕣 ⤆ (@babbelaer) November 15, 2019

Hatseflats.. als Anouk meteen drukt bij de eerste toon dan ben je echt wel goed.. #tvoh pic.twitter.com/ErfAnPFmIA — Maris (@maristwit70) November 15, 2019

Nieuwsgierig naar het optreden van Sophia? Bekijk ‘m hier terug.

Bron: The Voice, Twitter. Beeld: RTL