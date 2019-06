Horoscoop: De Vissen geniet stiekem wel van het werk wat ze doet

Voor de Steenbok gaat het deze week een stuk harmonieuzer aan toe dan vorige week. En de Boogschutter kan iemand tegenkomen die nogal indruk maakt…

Van 17 tot en met 23 juni 2019

Advertentie

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De Tweelingen zit meestal vol plannen. Ooit eens een boek schrijven bijvoorbeeld en daar heb je nu al leuke ideeën voor. Toch is het niet het geschreven woord dat je deze week het meest bezighoudt. Jouw inspiratie haal je vooral uit de schone kunsten. Misschien ga je wel schilderen.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Ook deze week is de Kreeft superactief. Je komt sterk over op de mensen in jouw omgeving en laat zien dat ze rekening met je moeten houden. Je wacht niet af, maar neemt het voortouw. Dat kan voor sommige mensen even wennen zijn, maar prettig vinden ze het zeker.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

De mensen om je heen doen hun best om het je naar de zin te maken. Dat zullen ze ook blijven doen, zolang je het maar niet vanzelfsprekend vindt. Je mag ook best iets aardigs terugdoen. En dan gaat het niet om cadeautjes, maar vooral om aandacht.

Maagd

23-8 t/m 22-9

De Maagd kan zich deze week snel op haar teentjes getrapt voelen en dat laat ze merken ook. Gelukkig ben je goed in staat om onder woorden te brengen wat je dwarszit. Uiteindelijk komt het voor jou wel goed. Zorg er alleen wel voor dat die ander niet met een vervelend gevoel blijft zitten.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

In financieel opzicht gaat het de Weegschaal voor de wind. Je kunt met leuke en soms ook onverwachte extraatjes te maken hebben deze week. Wel zou je met jouw partner van mening kunnen verschillen; probeer allebei wat water bij de wijn te doen, dan hoeven jullie elkaar later ook geen verwijten te maken.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Vorige week voelde de Schorpioen zich al sterk, maar deze week is dat helemaal het geval. Je bent blij met de uitdagingen die op jouw pad komen, want zij geven je de kans om het beste uit jezelf naar boven te halen. De erkenning van anderen is hierbij een leuke bijkomstigheid.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

De Boogschutter kan iemand tegenkomen die nogal indruk maakt. Pas op dat je deze persoon niet gaat idealiseren en hem meer talent toeschrijft dan nodig. Maak in elk geval geen vaste afspraken met diegene en sluit al helemaal geen contract af. Wacht eerst even af hoe het zich ontwikkelt.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Het gaat er deze week een stuk harmonieuzer aan toe dan vorige week. De Steenbok voelt zich in ieder geval meer ontspannen en meer in harmonie met zichzelf. Dat straalt ze naar de omgeving uit en daardoor zijn de mensen geneigd om samen naar oplossingen te zoeken.

Waterman

20-1 t/m 18-2

De kans bestaat dat de Waterman wordt gevraagd voor een hogere functie. De vraag is of het verstandig is om die te accepteren. Als de nieuwe baan betekent dat je vervelende gesprekken moet voeren en impopulaire maatregelen moet nemen, geeft dat geen goed gevoel over jezelf.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Eigenlijk geniet de Vissen van het werk dat ze doet. Eerder had ze misschien de neiging om te klagen dat het allemaal wel veel is, maar ze zou het toch niet anders willen. Je vindt het fijn dat er zo veel te doen is en dat er zo veel gebeurt. Gelukkig maar, want de komende tijd wordt het nóg drukker.

Ram

21-3 t/m 20-4

De Ram is behoorlijk competitief. Op het werk, tijdens een studie, maar ook thuis bij een gezelschapsspelletje en bij het sporten: je wilt winnen en de eerste zijn. Tegelijkertijd breng je het met veel humor, dus over het algemeen accepteren de mensen jouw fanatisme en kunnen ze het zelfs waarderen.

Stier

21-4 t/m 20-5

De Stier beseft heel goed hoe belangrijk familie voor haar is. Ze streeft naar een goede relatie met haar broers en/of zussen en zit vol plannen voor een etentje of het organiseren van een familiedag. Zeker wanneer je elkaar al een tijdje niet hebt gezien, is zo’n gezamenlijk uitje een goed idee.

voorspellingen door Astroloog Renée Maas