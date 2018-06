De eerste Vaderdag zonder vader: 'Het gemis doet lichamelijk pijn'

Op Vaderdag zetten we allemaal onze vaders in het zonnetje. Omdat ze nu eenmaal superlief, -sterk en –stoer zijn. Maar voor de mensen die hun vader hebben verloren, is het enorm confronterend. Dat vinden Jacqueline van Lieshout (43), Mathilde Lentjes (49) en Line de Vos (35) ook. Dit is hun eerste Vaderdag zonder hun vader.



Jacqueline: ‘’Mijn vader overleed vorig jaar september. Hij was toen 82 jaar oud. Op zijn zachtst gezegd hebben wij vanaf begin af aan een interessante relatie gehad. We lijken ontzettend op elkaar. We zijn beiden ongeduldig, driftig, bazig en dwingend. Ik denk dat die herkenning voor hem moeilijk was. Na een lastig periode zijn we toen ik 25 en hij 65 was samen een weekend naar Londen geweest. Daar hebben we tot diep in de nacht lange gesprekken in de kroeg gehad. Met tranen, discussies en alles erbij. Sindsdien is onze relatie altijd intens gebleven, met als grote hoogtepunt de geboorte van mijn dochter, zijn enige kleinkind. Vorig jaar belandde hij na een herseninfarct een aantal maanden in een revalidatiecentrum. Hier is hij overleden. In die maanden zagen we elkaar dagelijks en spraken we zelfs nog over de dood, zonder dat we wisten dat die eraan kwam. Hij zei nog: ‘Ik zou je wel missen.’ Ik ben de laatste familie die hem voor zijn overlijden heeft gezien en dat voelde goed. Ik heb hem met liefde en vertrouwen laten gaan. Zo voelde dat echt. Dit eerste jaar zonder mijn vader schijnt het moeilijkste te zijn. De eerste keer Vaderdag, ook al hechtten we daar niet veel waarde aan, heeft dat nu opeens veel meer. Ik kan hem nu niet even bellen. Ik kan niks meer woordelijk met hem delen. En alhoewel ik hem nu dichterbij me voel dan ooit, is dat wel enorm verdrietig.”

Mathilde: “Mijn vader Marcel (71) was een kerngezonde en sportieve man. Hij werkte nog en reisde met mijn moeder heel Europa door. Altijd optimistisch, een enorme levensgenieter, nooit bezig met de dood. De huisarts wist niet eens wie hij was. Hij was net een paar weken met mijn moeder op Samos geweest, toen hij na een diner niet lekker werd. Het bleek een scheurtje in zijn buikwand, wat nog net geen lopende bandwerk is. Hij werd na de operatie gewoon wakker, had weer volop praatjes over de verpleegsters en – ijdel als hij was – wilde zijn haren gewassen hebben. Maar daarna ging het gruwelijk fout. Hij raakte in een coma en belandde op de high intensive care. Vijf dagen later moesten we besluiten om de beademing te stoppen. Iedereen was verbijsterd, het medisch personeel voorop. Mijn vader was mijn beste vriend. Hij was streng, maar rechtvaardig. Zijn onvoorwaardelijke liefde mis ik het meest. Ik heb een nogal turbulent (liefdes)leven achter de rug en hij stond altijd achter me, ook al was hij het misschien niet altijd met mijn keuzes eens. Vaderdag vond hij een belachelijke commercieel gedoe. Voor mij is dat anders, want ik word op zo’n dag nog eens extra met mijn neus op de feiten gedrukt. Het afgelopen jaar is er geen uur van de dag voorbij gegaan zonder dat ik aan hem dacht. Mijn gemis is zo intens dat het zelfs lichamelijk pijn doet. Soms word ik wakker en denk ik: even pap bellen. Dat kan ik wel doen, maar opnemen doet hij niet meer…”