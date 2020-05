19 Nederlandse kinderen besmet met ernstige nieuwe ziekte (en dit weten we ervan)

Levensbedreigend

De andere ziekte waar de patiënten klachten van vertonen, TSS of de tamponziekte, wordt veroorzaakt door bacteriën die gifstoffen afscheiden in het lichaam. Dit veroorzaakt nier- of leverfalen en is daarmee een levensbedreigende ziekte. Daarbij kunnen patiënten last krijgen van zuurstofgebrek en benauwdheid omdat de longen niet meer goed functioneren.

Besmettingen

De eerste besmettingen doken een aantal maanden geleden op in Engeland. Vervolgens waren er ook besmettingen in Ierland, België, Zwitserland, Spanje, Italië, Frankrijk en Amerika. In New York en Frankrijk zijn een paar kinderen overleden aan de ziekte.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.