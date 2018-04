19x dit mogen de Britse royals niet zeggen, dragen óf doen

Leuke reisjes, een riant salaris én een adellijke titel: het leven van een royal leest bijna als een sprookje. Maar vergis je niet: af en toe is het ook hard werken. Zo zijn er heel wat regels waar je je als lid van het Britse koningshuis aan moet houden.

1. ‘Mam’ of ‘pap’ zeggen

Hoewel het in Engeland gebruikelijk is om je ouders met ‘mam’ en ‘pap’ aan te spreken, moeten de Britse royals altijd voluit ‘moeder’ en ‘vader’ zeggen. Oók als ze nog jong zijn.

2. Nicknames gebruiken

Hoewel niemand het zou durven om de koningin ‘Lizzy’ te noemen en Kate Middleton steevast ‘Catherine’ wordt genoemd, is de echte naam van prins Harry wel ‘Henry’. Zo nu en dan worden er dus uitzonderingen gemaakt.

3. ‘Cheers’ zeggen

Een échte royal weet hoe je een goede toast moet maken. William en Harry komen er dan ook niet vanaf met een simpel ‘Cheers!’.

4. ‘Pardon’ zeggen

Hoewel het heel gepast lijkt om een gesprek te onderbreken met ‘pardon’, houden de royals het bij een simpel ‘sorry’. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat ‘pardon’ eigenlijk Frans is.

5. Het woord ‘toilet’ gebruiken

Als royal mag je niet zeggen dat je naar de ‘toilet’ gaat of ‘bathroom’ gaat. Als koningin Elizabeth naar de wc moet dan gaat ze naar ‘the loo’ of ‘lavatory’.

6. ‘Parfum’ zeggen

Camilla shopt niet voor een nieuw parfum maar voor een nieuw ‘geurtje’.

7. Lange broeken dragen

Voor prins George is het altijd zomer. Binnen het Britse koningshuis is het namelijk traditie dat jongens korte broeken dragen tot een bepaalde leeftijd. Lange broeken worden gezien als iets dat alleen voor oudere jongens is en voor mannen.

8. Casual gekleed gaan

De Britse royals gaan niet vaak casual gekleed, maar als ze dat wel doen dan zijn er bepaalde regels die ze moeten volgen. Zo horen mannen een blazer of een shirt met kraag te dragen en een kaki-broek (alleen bij uitzondering een spijkerbroek), en moeten vrouwen het houden bij een jurkje of een broek met een cardigan of jasje.

9. Nagellak dragen

Koningin Elizabeth draagt al jaren dezelfde lichtroze kleur van het nagellakmerk Essie en ook de rest van het koningshuis is verplicht om buitenhuis een naturel nagellakkleur te dragen. Buiten een doorzichtige lak of een lichtroze kleur blijft er dan ook weinig keuze over voor Kate en Meghan.

10. Zwart dragen

De Britse royals mogen alleen zwart dragen op een begrafenis. En dat is niet alles: de koningin heeft alle leden van het koningshuis zelfs verplicht om standaard een zwarte outfit mee te nemen op reis, voor het geval er iemand onverwachts komt te overlijden.

11. Bont dragen

Deze regel stamt nog uit de 14de eeuw, toen koning Edward de derde besloot dat royals geen bont meer mogen dragen. Op de zeldzame momenten dat de royals deze regel verbreken, kunnen ze op zware kritiek rekenen.

12. Sleehakken dragen

Koningin Elizabeth heeft naar verluidt een ontzettende hekel aan sleehakken. Hoewel we Kate al meerdere keren met een sleehak hebben gespot, zou het voor de overige vrouwen in de familie verboden zijn om sleehakken te dragen in het bijzijn van Hare Majesteit.

13. Je decolleté showen

Het is niet gepast om als royal je decolleté te showen. Dit is dan ook een van de redenen dat prinses Diana bij officiële gelegenheden vaak een clutch bij zich droeg. Elke keer dat ze uit een auto stapte hield ze het tasje voor haar boezem, zodat ze geen inkijk had.

14. Je benen laten zien

Elizabeth en Kate dragen áltijd een panty of kousen onder hun jurk. Als royal is het namelijk niet netjes om teveel blote been te laten zien.

15. De honden straffen

Dat Elizabeth dol is op haar corgi’s, is algemeen bekend. Maar wist je dat de honden binnenhuis én buitenhuis vrij spel hebben? Het is namelijk niet toegestaan om de honden te straffen, ongeacht hoe slecht ze zich gedragen.

16. Eten wanneer de koningin al klaar is

Ben jij een langzame eter? Dan kun je een diner met de koningin maar beter afslaan. Het is namelijk niet toegestaan om nog te eten zodra de koningin haar maaltijd achter de kiezen heeft. Zodra Elizabeth haar tasje op de tafel zet, is de avond voorbij.

17. Knoflook eten

Elizabeth is nooit een fan geweest van knoflook. In Buckingham Palace wordt dan ook nooit en te nimmer eten met knoflook geserveerd. Ook schaaldieren en zetmeelrijke voeding zijn niet welkom binnen de paleisdeuren.

18. Eten aannemen van vreemden

De Britse royals mogen geen voedsel of drinken aannemen van vreemden tijdens onbeveiligde evenementen. Dit is om te voorkomen dat ze worden vergiftigd.

19. Een selfie nemen

Er zijn weleens mensen geweest die een poging hebben gedaan om een selfie te nemen met de koningin, maar eigenlijk is het ten strengste verboden. Ook het uitdelen van handtekeningen is uit den boze.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Getty Images