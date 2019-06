Zeg jij 'ja' op 29 juni? Dan maak je kans op een speciaal verrassingsoptreden

Zeg je Glennis Grace, dan zeg je Whitney Houston. Deze maand is het 45 jaar geleden dat haar hit ‘I Will Always Love You’ uitkwam. Dat gaat de Nederlandse zangeres groots vieren.

Glennis Grace heeft haar bekendheid deels aan Whitney Houston te danken. In 1994 won Glennis Grace de Soundmixshow als Whitney Houston en nog steeds verkoopt ze met de muziek van Whitney zalen uit. Dit bijzondere jubileum kan ze dan ook niet zomaar voorbij laten gaan.

Verrassing

I Will Always Love You is een van de populairste nummers op bruiloften. Daar maakt Glennis Grace handig gebruik van. Op 29 juni gaat zij dit nummer namelijk zingen op een bruiloft van één gelukkig bruidspaar. En er is goed nieuws: je kunt je nog opgeven. Ken jij of ben jij iemand die op deze datum gaat trouwen? Of ben je ceremoniemeester op deze dag? Geef het bruidspaar dan op via de website en wie weet kun jij ze een geweldige verrassing bezorgen op hun grote dag.

Ga je niet trouwen, maar wil je Glennis wel live horen zingen? Dat kan:

Bron: Margriet.nl. Beeld: ANP