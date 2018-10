3 bruiden verklappen waarom ze hun bruiloft afbliezen

Je bruiloft hoort de mooiste dag van je leven te zijn. Maar wat als je vlak voor de grote dag ineens begint te twijfelen of je wel de juiste keuze hebt gemaakt? Deze drie vrouwen hebben hun bruiloft afgeblazen en vertellen waarom.

De vrouw die het niet goed kon vinden met haar schoonfamilie

Pamela: “Mijn ex-verloofde en ik hadden de eerste periode een lange-afstandsrelatie. Onze relatie bestond toen vooral uit samen op vakantie gaan in plaats van tussen werk door met elkaar afspreken. Dit bleek een gigantische fout te zijn. Toen we eenmaal verloofd waren en samenwoonden, leerde ik dus pas zijn familie kennen. Het was een streng gelovig gezin dat regelmatig naar de kerk ging. Ik was dat niet en moest me dus erg aanpassen. Bovendien vonden zijn ouders het niet kunnen dat we al samenwoonden voordat we getrouwd waren en deden er alles aan om dat duidelijk te maken.

Tien maanden voor het huwelijk gingen we met z’n allen op familieweekend. Dat weekend heeft zijn familie hem ervan weten te overtuigen om met mij te stoppen en terug te keren naar zijn geboortestad. Hij heeft gewacht dit mij te vertellen tot de nacht van zijn verhuizing. Ik heb mijn ring meegegeven en gezegd dat ik hem nooit meer hoefde te zien. Hij probeerde me nog te overtuigen met hem mee te gaan en daar werk te zoeken. Volgens hem was het niet raar dat zijn familie zich met onze relatie bemoeide. Er kwam uiteindelijk geen bruiloft.”

De vrouw die ‘ja’ zei, maar eigenlijk ‘nee’ dacht

Julia: “Toen mijn ex-vriend op z’n knieën ging, was de eerste gedachte die door me heenging: Huh? We hebben non-stop ruzie en zijn in relatietherapie. Zeg nee! Maar in plaats daarvan zei ik ja. Ik denk dat hij mij ten huwelijk vroeg, om onze relatie te redden. En dat wilde ik ook, daarom heb ik ook ja gezegd. Volgens mij dachten we beiden dat de volgende stap alles zou kunnen redden, maar wat hadden we dat mis.

We zijn begonnen met het plannen van de bruiloft, maar vochten ons door elke stap. Diep van binnen wist ik dat ik niet met hem moest trouwen, maar tegelijkertijd wilde ik wel vechten voor onze relatie. Na vijf maanden verloofd te zijn, was hij diegene die niet meer wilde trouwen. En hoewel ik dat op dat moment verschrikkelijk vond, ben ik vandaag blij en hem dankbaar dat hij het heeft beëindigd. Op dit moment ben ik opnieuw verloofd en hartstikke gelukkig. Dit is de man waar ik mijn leven mee wil delen. Ik twijfelde niet toen hij mij dé vraag vroeg, dus ik wist meteen dat hij de ware is voor mij.”

De vrouw die zich nog altijd schuldig voelt over het afblazen

“Ik blies vlak nadat mijn verloofde en ik samen een huis hadden gekocht onze bruiloft af. Het was een geweldige man en we waren al een paar jaar samen. Maar ik kreeg plots koudwatervrees, toen we de blauwe bank uit mijn appartement naar ons nieuwe huis verhuisden. Die bank was mijn eerste grote aankoop en ik was er dol op. Maar toen ik voorstelde hem naar ons gezamenlijke huis te verplaatsen, kreeg ik ineens kriebels.”

“Bovendien wist ik niet zeker of hij even hard voor ons gezin zou werken als ik. Hij leek nooit echt geïnteresseerd. Alle twijfels stapelden zich op en op een gegeven moment liep de emmer over. Ik ben uiteindelijk met een andere man getrouwd, maar voel me nog steeds schuldig over alles. Ik heb de ring terugbetaald en mijn ex-vriend heeft ons huis verkocht. Ik heb hem hard gekwetst en zou graag willen dat het anders was gelopen.”

Bron: PureWow. Beeld: iStock