Ik at 3 dagen lang alleen maar babyvoeding en zo voelde ik me daarna

Libelle’s Daphne las dat 1 op de 4 potjes babyvoeding leeg wordt gegeten door moeders. Kan een volwassen vrouw daar wel op leven? Daphne ging de uitdaging aan en at 3 dagen lang alleen maar babyvoeding.

Ik begrijp dat het lastig kan zijn om naast het moederschap ook nog te koken, maar om dan ook echt potjes babyvoeding mee te eten? Ik kon het me niet voorstellen. Ik besloot uit te zoeken of het echt zo is dat veel vrouwen babyvoeding eten en kwam er al snel achter dat er zelfs een babyvoeding-dieet is: een dieet waarbij je enkel potjes babyvoeding eet en daardoor kilo’s zou afvallen. Nu hoef ik niet af te vallen, en dit is ook niet de reden waarom ik uiteindelijk deze uitdaging ben aangegaan, maar ik was gewoon heel nieuwsgierig.

Honger

Hoe zou het smaken? En een nog grotere vraag: is het mogelijk om de hele dag vol te kunnen houden met babyvoeding als eten? Zou je honger krijgen? Want, als ik dat zo las, gaan er heel wat potjes doorheen, niet alleen bij baby’s. Ik nam de proef op de som en sloeg een mandje vol babyvoeding in. De komende 3 dagen zouden voor mij in het teken staan van fruithapjes en maaltijdpapjes. Geen ander eten, alleen de potjes.

Lekker eten

Toen ik de potjes pasta-tomaat-ham en gemengde groenten met rijst leeg lepelde in het openbaar werd ik wel een beetje vreemd aangekeken. “Dat is toch hartstikke smerig?!” kreeg ik regelmatig te horen. Nou ik zal één ding vertellen: dat valt dus hartstikke mee. Ja, je kunt niet kauwen op je eten, maar dat is toch bij zoveel lekker eten niet? Yoghurt, sausjes, dipjes: schotel het mij voor en ik eet het op.

Na afloop

Ik kon het goed volhouden, maar aan het einde van dag 3 snakte ik toch wel naar een boterham waar ik even goed mijn tanden in kon zetten. Mijn nieuwsgierigheid heeft me toch weer iets bijzonders gebracht: ik weet nu hoe het is om 3 dagen babyvoeding te eten. En daarbij moet ik zeggen: ik ben na 3 dagen toch ook nog een kilootje kwijtgeraakt… In de video laat ik zien hoe het ging en wat ik die 3 dagen allemaal heb gegeten.

