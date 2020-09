Dit zijn de 3 leukste dates voor regenachtige dagen

De komende weken staat er vooral een boel regen op de planning. Niet echt leuk voor iedereen die een leuke date wil organiseren. Daarom hierbij drie leuke ideeën voor dates op regenachtige dagen.

En ook als de zon schijnt zijn deze dates top!

1. De sportieve date

Na al dat thuiswerken en hangen achter je laptop, ben je vast wel toe aan een beetje lichaamsbeweging. En waarom doe je dat niet samen met je date? Laat je even helemaal gaan op een indoor squashbaan of ga samen eens padellen. Dat is niet alleen leuk, maar ook nog eens heel intensief en dus goed voor je conditie en je lijf. En als je beiden fanatiek bent, is zo’n activiteit natuurlijk dé manier om elkaar een beetje speels uit te dagen. Voor wie iets minder van competitie houdt, is indoor skiën of snowboarden een goed idee. En sluit dan de dag af achter een kop dampende chocolademelk. Romantisch!

2. De culinaire date

Niet zo’n zin in sporten? Duik dan samen de keuken in en zet wat lekkers op tafel. Schenk een wijntje in, zet de muziek aan en draai een lekkere borrelplank in elkaar. Vervolgens kun je heerlijk samen aan tafel onder het genot van de hapjes een spelletje spelen of een goed gesprek voeren. Ook leuk: zoek recepten van jullie favoriete cocktails op en probeer die eens na te maken. Leuk om te doen én leuk om vervolgens samen jullie creaties op te drinken.