3 documentaires die je meer leren over racisme

De dood van Amerikaan George Floyd en de protesten wereldwijd maken pijnlijk duidelijk dat er nog altijd sprake is van racisme. Dat moet veranderen. Maar waar begin je? Bij stap 1: er meer over leren. En deze 3 documentaires kunnen je daarbij helpen.

In deze documentaire van 2Doc vertellen 14 Nederlanders over hun bizarre ervaringen met de politie. Daarbij was er altijd 1 ding dat hen tot verdachte maakte: hun huidskleur. Dit ‘etnisch profileren’ is bij deze Nederlanders aan de orde van de dag en heeft een behoorlijke impact op hun leven. In de documentaire vertellen ze erover. Je bekijkt hem op Youtube.

In 1989 werden 4 tienerjongens opgepakt voor de verkrachting en mishandeling van een vrouw in Central Park, New York. De jongens waren die avond inderdaad in het park, maar hadden niets met de mishandeling te maken. Wel waren het jongens van kleur en dat bleek reden genoeg voor de politie om de jongens te arresteren en jarenlang onder erbarmelijke omstandigheden achter de tralies te plaatsen. Netflix maakte een 4-delige serie over dit waargebeurde verhaal waarin pijnlijk duidelijk wordt hoe racisme en een falend rechtssysteem de levens van 4 jongemannen verwoestte.

3. Wit is ook een kleur

Het viel filmmaker Sunny Bergman op dat racisme in Nederland vaak bij een kleine groep wordt neergelegd. Het zou komen door slecht geïntegreerde immigranten en laagopgeleide PVV-stemmers. Maar witte, hoogopgeleide mensen houden zich vaak afzijdig van het onderwerp racisme en claimen zelf geen onderscheid te maken in kleur. In deze documentaire gaat Sunny Bergman op onderzoek uit om te ontdekken hoe witte hoogopgeleide mensen getekend worden in hun denkwijze door hun eigen huidskleur. Zo doet zij verschillende experimenten om te ontdekken of racisme écht niet bestaat bij deze groep en tot in hoeverre zij zich bewust zijn van hun privileges. Deze documentaire is te zien via Youtube en de Vpro.

Beeld: iStock.