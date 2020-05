Dit zijn de 3 grootste misvattingen over het Britse koningshuis

Ben jij altijd op de hoogte van het laatste nieuws over de Britse royals? Grote kans dat ook jij je tóch schuldig maakt aan deze 3 misvattingen over het Britse koningshuis.

Vooral nummer 2 wordt door het volk én in de media vaak verkeerd gezegd.

Wanneer koningin Elizabeth aftreedt, is de beurt eindelijk aan prins Charles. Maar de algemene overtuiging lijkt te zijn dat prins Charles het stokje direct zal doorgeven aan zijn zoon prins William. Op dit moment is prins Charles 71 jaar en prins William 37 jaar, dus wat dat betreft zou het geen gek idee zijn. Maar laat ons je een ding vertellen: het gaat niet gebeuren. Waarom niet? Prins Charles bereidt zich al zijn hele leven voor op het koning worden. Hoewel het prins Charles ook niet ontgaan zal zijn dat het volk zijn zoon liever de volgende koning ziet worden, is dat natuurlijk geen reden voor hem om zijn levensdoel op te geven.

Behalve dat Charles koning wil worden, is het ook nog eens onmogelijk voor hem om zichzelf uit de lijn van opvolgers te verwijderen. Het is nu eenmaal traditie dat de eerst geboren zoon koning wordt, als hij dit niet doet overtreedt hij dit protocol. Daarnaast schuift koningin Elizabeth het niet onder stoelen of banken dat ze absoluut wil dat prins Charles haar gaat opvolgen. Het ziet er dus naar uit dat het nog even gaat duren voordat prins William aan de beurt komt. De kans dat er eens een frisse jonge koning(in) aan de macht komt in Engeland is dus niet zo groot…

2. Dat Diana een prinses was

Diana wordt tegenwoordig vaak ‘The People’s Princess‘ genoemd, dat terwijl ze helemaal geen prinses was. Als iemand het over prinses Diana heeft, dan mag je diegene dus best verbeteren. Hoe dat zit? Voorbeeldje: prinses Charlotte is een echte prinses. Bij haar benoem je dan ook de titel ‘prinses’ voor haar voornaam. Toen Diana in 1981 met prins Charles trouwde, kreeg ze de titel ‘Her Royal Highness The Princess Of Wales‘. Deze titel is slechts een formaliteit. Het is een beetje ingewikkeld, maar met deze titel mag je haar niet prinses Diana noemen. Door de media werd dit overigens wel gedaan, en dat gebeurt nu nog steeds.

3. Dat koningin Elizabeth alleen de koningin van Engeland is

Ze is namelijk de koningin van het gehele Verenigde Koninkrijk. Dit koninkrijk bestaat uit 16 landen. Denk bijvoorbeeld aan Noord-Ierland en Schotland, maar ook aan Jamaica, Nieuw-Zeeland en Australië. Om koningin Elizabeth alleen de koningin van Engeland te noemen, is dus een behoorlijk understatement. Opmerkelijk: haar specifieke titel verschilt per land. Maar ze is wel de koningin van deze 16 landen, daarom wordt haar titel in ieder land vaak afgekort naar ‘koningin Elizabeth’.

Bron: Purewow. Beeld: Brunopress