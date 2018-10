Déze 3 sterrenbeelden zijn de liefste schoonmoeders

Het cliché luidt dat het vaak niet botert tussen vrouwen en hun schoonmoeders. Gelukkig is het tegendeel voor velen waar. Helemaal als de schoonmoeder één van deze drie sterrenbeelden is.

Het is zondag de Dag van de Schoonmoeder en dat houdt in dat jij je schoonmoeder vandaag in het zonnetje mag zetten. Al helemaal als ze één van deze drie sterrenbeelden is, want dat betekent dat je geen lievere schoonmoeder dan haar zult vinden.

Stier

De Stier is een gevoelig en zorgzaam type, al wil ze dat liever niet laten blijken. Maar als er wat aan de hand is, is zij er altijd voor haar familie en vrienden. De Stier zorgt ervoor dat haar huis een veilige haven is voor het héle gezin. Mocht haar schoondochter of -zoon met problemen zitten, zijn ze altijd welkom om hun hart bij haar te luchten. De Stier zit immers vol liefde.

Kreeft

Liefdevol, emotioneel, intuïtief, voorzichtig, meevoelend en beschermend: dat zijn typische karaktereigenschappen van een Kreeft. Maar bovendien is ze ook extreem zorgzaam. Ze hebben over het algemeen een perfect moederinstinct en dat geldt natuurlijk hetzelfde voor de schoondochter en/of -zoon. Pas wel op dat je niet overbezorgd wordt en geef je kinderen genoeg afstand als ze eenmaal de ware hebben gevonden. Je zorgzaamheid moet niet doorslaan in bezitterigheid en jaloezie.

Weegschaal

De Weegschaal is romantisch en staat positief in het leven. Ze is dol haar familie en houdt ervan om veel tijd met ze door te brengen. Maar ze begrijpt het ook heel goed wanneer ze afstand moet nemen om haar kinderen hun eigen ding te laten doen. Een Weegschaal weet waar haar grenzen liggen en dat zorgt voor veel respect van haar kind(eren). Ze is erg sociaal en makkelijk in de omgang, dus je moet veel verkeerd doen mocht zij je niet mogen.

Beeld: iStock