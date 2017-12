Deze 3 sterrenbeelden zijn het zorgzaamst

Je sterrenbeeld zegt ontzettend veel over je persoonlijkheid. Ben je geduldig of opvliegend, spontaan of een tikkeltje verlegen, besluitvaardig of een twijfelaar: het staat allemaal in de sterren geschreven. Zo ook of je een zorgzaam type bent. Deze 3 sterrenbeelden vinden het heerlijk om voor hun familie en vrienden te zorgen.

Kreeft (22-6 t/m 22-7)

Kreeften zijn extreem zorgzaam. Je zorgt altijd voor gezelligheid in huis en maakt er echt een veilige haven van voor je gezin. Je familie en vrienden zijn dan ook altijd graag bij je in de buurt. Kreeften hebben over het algemeen ook een perfect moederinstinct. Soms kan je zorgzame karakter te ver doorschieten: je kunt overbezorgd zijn over je kinderen en ze teveel willen beschermen. Ook kun je je partner soms te veel bemoederen. Probeer je hier bewust van te zijn, zodat je het onder controle kunt houden.

Maagd (23-8 t/m 22-9)

Ook maagden zijn heel zorgzaam en hebben een groot empathisch vermogen. Ze zijn heel georganiseerd en zorgen dat thuis alles op rolletjes loopt. Je partner en familieleden zien je als een rots in de branding. Maagden hebben ook veel liefde te geven, maar haar valkuil is dat ze zich soms te veel gaat uitsloven voor haar geliefde. Verlies jezelf niet in je relatie en vergeet ook niet om jezelf de nodige aandacht te geven.

Stier (21-4 t/m 20-5)

De stier is een heel gevoelig en zorgzaam type, maar zal dat niet altijd even snel laten blijken. Stieren zijn trouw en houden van een avondje lekker thuis blijven met haar partner. Gezelligheid staat voorop! Je kunt je goed in een ander verplaatsen. Als er wat aan de hand is, ben jij er altijd voor je familie en vrienden. Zelfs als een vriendin je midden in de nacht opbelt met een probleem, sta je voor haar klaar. Het uiten van je gevoelige kant in een relatie is soms lastig, maar als je de juiste partner hebt komt dat vanzelf goed. Je zorgzaamheid kan doorslaan in bezitterigheid en jaloezie, pas daarvoor op.

Beeld: Istock