Waarom baarmoederhalskanker vooral na de menopauze gevaarlijk is

Baarmoederhalskanker ontstaat in het slijmvlies van de baarmoederhals. Het is een gevaarlijke ziekte, die je maar beter vroeg kunt ontdekken zodat je er op tijd iets aan kunt doen. Dit zijn de drie symptomen waarmee je even naar de huisarts moet, en waarom je vooral moet oppassen als je in de overgang bent (geweest).

In het beginstadium van baarmoederhalskanker zijn er alleen veranderingen aan de cellen van de baarmoederhals, dus helemaal in het begin zijn er nog geen duidelijke klachten te onderscheiden. Maar een bloeding is meestal het eerste merkbare verschijnsel. Deze bloeding kan ontstaan op deze drie momenten:

Vlak na geslachtsgemeenschap

Tussen twee menstruaties

Na de overgang

Als je één of meerdere van deze verschijnselen herkent, is het belangrijk om contact op te nemen met je huisarts.

Menopauze

Vooral die laatste van de drie wordt niet altijd herkend, omdat vrouwen meestal denken dat het om een plotseling terugkerende menstruatie gaat. Toch is de kans klein dat de menstruatie terugkeert, als deze al een jaar weg is geweest. Extra gevaarlijk dus, omdat vrouwen niet doorhebben dat er iets aan de hand is.

Bron: Gezondheidsplein. Beeld: iStock