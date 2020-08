Martina haalde 3 ton op voor overleden vader die drie kinderen redde

Afgelopen week redde een Poolse man drie kinderen uit zee. De kinderen overleefden het, maar Marcin Kolczyński zelf niet. De held liet drie kinderen en een vrouw achter in Polen. Martina Janasz (22) uit Den Haag besloot ze te helpen. “Ik had nooit verwacht dat het zo groot zou worden.”

Marcin Kolczyński zag vorige week zondag drie kinderen in zee bij het strand van Julianadorp. Ze waren in moeilijkheden geraakt. Tegen zijn vrouw aan de telefoon zei hij dat hij moest ophangen en even later dook Marcin het water in om de kinderen te redden. Hij wist ze uit de stroming van de levensgevaarlijke mui te krijgen. Maar zijn eigen kracht was op. Tijdens een zoekactie werd zijn levenloze lichaam aangetroffen.

Advertentie

Armoede

Het verhaal van de man die drie kinderen redde, maar er ook drie achterliet, trof Martina Janasz uit Den Haag in het hart. De Nederlandse met Poolse roots leefde mee met zijn vrouw en kinderen. “Als Poolse weet je hoe slecht je het in Polen kunt hebben”, vertelt Martina. “De armoede is daar enorm.” Ze kon zich dan ook goed voorstellen hoe groot de financiële klap zou zijn van het wegvallen van de vader. “Deze man had vakantie van zijn werk in Polen. Als kostwinner van het gezin besloot hij tijdens zijn vakantie in Nederland bij te verdienen. Zo arm was het gezin. Maar die trip werd hem fataal.”