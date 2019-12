32-jarige C.J. maakt diepe indruk met levensverhaal in TVOH

In de één op na laatste aflevering van de blind auditions was er weer één kandidaat die er voor iedereen uitsprong. Niet alleen vanwege zijn mooie stem, maar ook vanwege zijn droevige verhaal. De 32-jarige C.J. vertelt namelijk vlak voor zijn auditie over zijn tijd in Amerika, waarin hij maar liefst 2 keer de gevangenis in moest vanwege zijn seksualiteit.

De Amerikaanse man is naar Nederland gekomen voor zijn studie, waar hij verliefd werd op zijn huidige vriend.

Opgepakt door politie

C.J. komt echter uit Illinios, in Amerika, waar hij naar eigen zeggen werd opgevoed door een familie die ‘de ruggengraat is van de Bijbelbelt’. “Je mag niet donker of homoseksueel zijn, je mag niet anders zijn,” zo vertelt hij over zijn familie. In 2011 werd C.J. gearresteerd door de politie. Hij had seksueel contact gehad met een heteroseksuele man, iets wat verboden is in Illinios. “Ik raakte mijn leven kwijt,” zo vertelt hij.

De cel in

C.J. werd uiteindelijk vrijgesproken door de rechter, maar een paar jaar later kwam hij opnieuw in de problemen. “Een man in een karaokebar beweerde dat ik zijn billen aanraakte op een ongepaste manier.” Dat leidde ertoe dat C.J. een half jaar de cel in moest. “Toen ik vrij kwam, heb ik Amerika verlaten.”

Optreden

Als C.J. na zijn indrukwekkende verhaal begint te zingen, zijn de juryleden meteen onder de indruk. Toch duurt het heel lang voordat er iemand drukt. Pas als C.J. aan het einde van zijn versie van ‘Believe’ van Cher is, draaien er zich 3 coaches om. Namelijk Anouk, Lil’ Kleine en Waylon. De juryleden vinden het optreden van C.J. iets ‘too much’, maar ze zijn het er ook over eens dat hij wel mooi kan zingen.

Anouk

Als Waylon vraagt waar C.J. vandaan komt en ‘Illinois, Kentucky’ als antwoord hoort, weet hij wel hoe laat het is. “Je hebt vast een hele zware jeugd gehad”, waarop C.J. een bevestigend antwoord geeft. “Klopt, maar ik ga altijd door. Kin omhoog, stapje voor stapje.” C.J. gaat uiteindelijk voor Anouk. “Iemand zei me ooit dat ik nooit bij Anouk moest gaan, maar ik houd van een uitdaging. Dus ik kies graag voor jou, Anouk.” De zangeres kan haar enthousiasme niet bedwingen: “Ik voel dat dit een mooie samenwerking gaat worden.”

