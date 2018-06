3FM-dj dient man van repliek die tijdens uitzending seksuele appjes stuurt

Vera Siemons presenteert op donderdagnacht een muziekprogramma bij 3FM. En puur het feit dat ze daar als vrouwelijke dj zit, is voor sommige mannen reden om haar ongepaste appjes te sturen. Afgelopen uitzending liet Vera het er niet bij zitten.

Ze belt Peter (50), die haar onder meer via de app liet weten dat ze haar tong moest uitsteken en dat hij met zijn broek op zijn knieën zich zit af te trekken. Zijn verweer is nogal schokkend, want hij vindt dat hij niet echt iets misdaan heeft. “Ik bedoel er niks verkeerds mee”, zegt hij een paar keer. “En om nu sorry te gaan zeggen… je weet niet eens of het echt gebeurd is.”

Geen probleem

Vera wijst hem erop dat ze in de berichtengeschiedenis van de 3FM-app kan zien dat het niet de eerste keer is dat hij zulke berichten stuurt. Hij vindt dat ze er niet zo’n probleem van moet maken. “Er hangen ook mensen aan de lijn die nog veel grovere grappen maken. Als je hier geen zin in hebt, moet je dit werk gewoon niet gaan doen. Makkelijk zat.”

Loser

Dan leest Vera voor wat hij collega Lieke een keer stuurde. Laconiek antwoordt hij: “Moet kunnen toch? Dat wordt wel meer gezegd.” Hij vindt het dan ook niet gepast dat Vera hem nu op deze appjes aanspreekt. Al zegt hij uiteindelijk het niet meer te zullen doen.

Gelukkig krijgt de dj veel bijval voor haar opbelactie zo midden in de nacht. ‘Kap hem af, hij praat tegen zichzelf’, stuurt iemand. En een ander: ‘Wat een loser!’

THIS FUCKING GUY!! Ik wilde echt mijn telefoon het Noordzeekanaal in zwiepen. Hulde aan @verasiemons die het voor elkaar kreeg kalm te blijven. Wow. https://t.co/yDMpNFymjU — Mevrouw van Eikenhorst 💖💜💙 (@vaneikenhorst) June 16, 2018

En ook hulde aan @3FM DJ @verasiemons die vannacht even – live in de uitzending – een luisteraar op z’n nummer zette die haar tijdens haar uitzending smerige berichten stuurt. Applaus!https://t.co/NsDqo17tH0 — Martijn Konings (@MartijnKonings) June 16, 2018

Mocht je het fragment terug willen zien en luisteren, dat kan hier:

Peter, voor mannen als jij hebben wij wel een woord: droplul.

Bron & beeld: 3FM