Ook dit jaar zetten de 3FM-dj’s zich weer in voor het goede doel met Serious request: the lifeline. Helaas kunnen ze door corona niet het land in gaan. En dus gaan ze met z’n allen in lockdown.

Frank van der Lende, Eva Koreman, Sander Hoogendoorn, Sophie Hijlkema, Rob Janssen en Wijnand Speelman sluiten zich van 18 t/m 24 december op voor Serious request: the lifeline. Dit om geld in te zamelen voor het Rode Kruis, dat hulpverleners ontlast en de verspreiding van het coronavirus tegengaat in binnen- en buitenland.

Loopband

De radio-dj’s gaan in lockdown op het vliegveld van Twente. Niet alleen zullen de drie duo’s 24 uur per dag radio moeten maken, ook is er een loopband die ze de hele dag draaiende moeten houden. Ze willen namelijk dat luisteraars ook coronaproof aan de wandel gaan. Ga lopen in je eigen buurt en laat je sponsoren voor elke gelopen kilometer, zo is het plan. Uiteraard kun je ook weer rechtstreeks doneren en tegen betaling een plaat aanvragen.