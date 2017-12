NPO 3FM stopt mogelijk na dit jaar met Serious Request

De jaarlijkse actie ‘Serious Request’ is sinds gisteravond weer in volle gang. De 14e editie van de actie van NPO 3FM heeft dit jaar een opfrisbeurt gekregen, maar toch zou dit weleens de laatste editie kunnen zijn.

De locatie van het Glazen Huis in 2018 is namelijk nog niet bekend gemaakt, terwijl dat normaal gesproken al in oktober van het jaar daarvoor bekend wordt. Bridget Maasland vroeg dj Domien Verschuuren in RTL Boulevard om een verklaring en hij zei het volgende: “Dat weet ik niet. Daar kunnen we niet zoveel over zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat we volgend jaar iets gaan doen voor het Rode Kruis en met het Rode Kruis en met 3FM. Maar of dat weer een Serious Request is, dat weten wij gewoon niet.”

Andere actie

Uit die reactie van Domien zou je op kunnen maken dat er volgend jaar inderdaad een hele andere actie komt. Dat zou na 14 edities natuurlijk een goede optie kunnen zijn. Tot die tijd kunnen we deze editie van Serious Request in Apeldoorn op de voet volgen via de radio, televisie en social media.



Bron: Mediacourant.nl. Beeld: ANP.