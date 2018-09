Verschrikkelijk: 4 kinderen overleden bij ongeluk met trein en bakfiets in Oss

Op een spoorovergang vlak bij station Oss-West is vanochtend een bakfiets onder een trein terechtgekomen. Daarbij zijn vier kinderen in de leeftijd van 4 tot 11 jaar oud om het leven gekomen. De bestuurster en nog een kind liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De politie bevestigt dat de drie kinderen die zijn omgekomen uit hetzelfde gezin komen. De twee andere kinderen komen uit twee andere gezinnen.

Traumahelikopters

Het ongeval gebeurde vanochtend rond 08.20 uur op een spoorovergang op de Braakstraat in Oss, vlak bij station Oss-West. Er waren snel meerdere hulpdiensten aanwezig. Ook zijn er twee traumahelikopters opgeroepen.

Remmen kapot

Volgens ooggetuigen zou het gaan om een elektrische bakfiets van een kinderdagverblijf. “De bestuurster reed dwars door de slagboom heen”, zegt ooggetuige Kenny tegen RTL Nieuws. “De slagboom was helemaal kapot. Waarschijnlijk deden haar remmen het niet meer.” De politie kon nog niets zeggen over de oorzaak. Zij gaan eerst uitgebreid onderzoek doen. Ook Pier Eringa, president directeur van ProRail, geeft aan dat er groot onderzoek komt naar het drama. “We willen weten: wat kunnen we maximaal doen om dit nooit meer te laten gebeuren”, zegt hij tijdens de persconferentie.

Zwarte dag

“Vandaag wordt elk gezin geraakt”, zegt Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van de gemeente Oss. “Het ongeluk laat grote gaten na. We zien uit het hele land dat vele mensen zich betrokken voelen bij het ongeluk. We krijgen vanuit het hele land medeleven. Het is een zwarte dag.”

Slachtofferhulp

Voor direct betrokkenen heeft de gemeente Oss vanochtend een opvangcentrum geopend in wijkcentrum de Hill. Voor hen is Slachtofferhulp ingeschakeld. Andere mensen die iets gezien hebben, kunnen terecht in een nabijgelegen sporthal.

Betreft ongeval tussen trein en bakfiets met kinderen. Helaas vier doden te betreuren en twee zwaargewonden. — Politie Oost-Brabant (@politieob) September 20, 2018

lees ook Koningin Máxima reageert geëmotioneerd op ongeluk tussen bakfiets en trein in Oss

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP