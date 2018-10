Hartverscheurend: ouders verliezen 4 dochters bij limousine-ongeluk

Bij een ongeluk met een limousine in de Amerikaanse staat New York kwamen twintig mensen om het leven. Onder de slachtoffers waren vier zussen. “Ik heb er geen woorden voor. Hoe moet je zo’n ongeval bevatten waarbij vier zussen, vier dochters overlijden?”

Het ongeluk gebeurde zaterdag vlakbij de stad Albany, zo’n 300 kilometer van de stad New York. In de limousine zaten zeventien mensen en een chauffeur. De witte limo reed zo’n 100 kilometer per uur over een kruising en botste met volle vaart tegen een geparkeerde auto en raakte twee voetgangers.

Hecht

Alle inzittenden en de twee voetgangers kwamen om het leven. De groep jongvolwassenen was onderweg naar een brouwerij om daar de 30e verjaardag van Amy te vieren. Amy en haar drie zussen Mary, Allison en Abby zaten alle vier in de limousine. De vrouwen waren tussen de 30 en 35 jaar oud. Tom King (35), de broer van de vier zussen, vertelt aan New York Post dat ze heel hecht waren. “Ze waren als de vier musketiers. Mijn ouders verkeren in shock.”

Surpriseparty

Barbara Douglas, een tante van de zussen, vertelt dat ze slim, knap en levenslustig waren. “Ik heb er geen woorden voor. Hoe moet je zo’n ongeval bevatten waarbij vier zussen, vier dochters overlijden? Amy, de jongste van de vier was pas net getrouwd”, legt ze uit. “Haar echtgenoot had een surpriseparty voor haar georganiseerd. Ze hadden nog een heel leven voor zich. Een van hen had twee kinderen, een ander had er één.”

Dit is het dodelijkste verkeersongeval in Amerika sinds 2009.

Limo crash killed 4 sisters and their husbands, aunt says https://t.co/Xg10trpDwV pic.twitter.com/DN3PwZoZr7 — New York Post (@nypost) October 7, 2018

Bron: New York Post. Beeld: Twitter & iStock