4000 eicellen en embryo's verloren door kapotte vriezer

In een Amerikaanse vruchtbaarheidskliniek zijn alle 4000 eicellen en embryo’s die in de vriezer waren opgeslagen verloren gegaan. Dit verschrikkelijke nieuws kregen de 950 gedupeerden via een excuusbrief van de kliniek te horen. Dit was voor vele families de laatste kans op een kindje.

Excuusbrief

Het alarmsysteem had eigenlijk moeten waarschuwen voor de temperatuurwisselingen, maar die was helaas uitgeschakeld. Alle mensen die hun eicellen of embryo’s in deze vruchtbaarheidskliniek bewaarden, kregen via een mailtje het pijnlijke nieuws te horen. “We weten niet wie het alarmsysteem heeft uitgeschakeld, maar het lijkt erop dat het al een tijdje uit stond”, schrijft de Amerikaanse kliniek in een excuusbrief aan de mensen die bij de kliniek onder behandeling waren. Er zouden in totaal zo’n 950 gedupeerden zijn.

Stikstof

De tank waar alle 4000 eicellen en embryo’s bevroren lagen kampte al een tijdje met wat problemen. Het systeem zou ervoor moeten zorgen dat er genoeg stikstof in de tank aanwezig is, maar dit systeem was kapot. De stikstof werd daardoor met de hand bijgevuld. Waarschijnlijk is er te weinig stikstof bijgevuld voor het weekend en zijn er daardoor problemen ontstaan. De kliniek wilde de eicellen en embryo’s nog overplaatsen, maar daar is het nu helaas te laat voor.

Onvruchtbaar

“We zijn diepbedroefd om je te vertellen dat het onwaarschijnlijk is dat de eicellen en embryo’s nog levensvatbaar zijn”, schrijft de kliniek. Een advocaat laat weten dat een groot deel van de gedupeerden boos is en een ander deel juist verslagen. Je gaat meestal naar zo’n kliniek als het lastig is om de kinderwens waar te maken. Zo heeft een deel van de vrouwen die hun eicellen hebben laten invriezen dit gedaan omdat ze chemotherapie moesten ondergaan. Chemotherapie kan ervoor zorgen dat je onvruchtbaar wordt. Door een paar eitjes buiten het lichaam te bewaren, zou je alsnog zwanger kunnen worden.

Compensatie

Naast emotionele en medische bijstand biedt de kliniek alle gedupeerde mensen ter compensatie een gratis ivf-behandeling aan, als dit nog mogelijk is. Een ivf-behandeling (reageerbuisbevruchting) houdt in dat de bevruchting van een eicel buiten het lichaam plaatsvindt.

Kanker

Kate Plants werd in 2014 gediagnosticeerd met eierstokkanker en omdat de behandeling haar vruchtbaarheid kon beïnvloeden, moedigde haar arts haar aan om te overwegen de embryo’s van Kate te laten invriezen. Zo konden ze op een dag toch nog kinderen krijgen met haar vriend Jeremy.

Toekomst

Kate overleefde eierstokkanker na een lang, pijnlijk herstel, maar haar geluk duurde niet lang. Amper een jaar later doken dezelfde symptomen weer op. Dit keer was het de diagnose baarmoederkanker. Ze besloot haar baarmoeder te laten verwijderen, om uitzaaiingen te voorkomen. Toen ze het verdrietige nieuws van de Amerikaanse vruchtbaarheidskliniek hoorden, wisten Kate en Jeremy niet wat hen overkwam. “De rest van de wereld beschouwt het als eitjes en embryo’s, maar wij beschouwen het als onze toekomstige kinderen”, legt Jeremy uit.

Broertje of zusje

Een andere vrouw die in deze kliniek twee embryo’s had laten invriezen legt uit dat er financieel niets te winnen valt. Je kunt geen prijskaartje aan een embryo of eicel hangen. Ze hoopte haar dochter nog een broertje of zusje te kunnen geven, maar die droom spat nu uiteen. “Ik hoop dat niemand in de toekomst hoeft mee te maken wat ons nu is overkomen.”

