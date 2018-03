Nu 45 jaar? Dan ben je pas op de helft van je leven

Een jaartje ouder worden, vindt bijna niemand fijn. Maar niet getreurd. Uit de prognose van het CBS blijkt namelijk dat we makkelijk de 90 aan kunnen tikken. Dus ben je nu 45 jaar? Dan zit je pas op de helft van je leven. Fijne gedachte, niet waar?

Een vrouw die in 2040 zestig jaar is, heeft dan nog gemiddeld 29 jaar te leven. Bij een man is dit nog 26 jaar. Maar we worden niet alleen ouder, we zullen ook minder last hebben van lichamelijke ongemakken. En dan heeft Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het over beperkingen in horen, zien, en bewegen. We blijven dus ook langer gezond.

Stijging

Althans, als de ontwikkelingen zo door blijven zetten. De gezondheid van onze bevolking is sinds de jaren tachtig alleen maar gestegen en de sterftecijfers zijn gedaald. Bij deze prognose gaat het CBS er vanuit dat dit niet verandert. En daar hopen we natuurlijk allemaal op.

Geen grens

Maar dat is niet alles. Er is nog meer goed nieuws. De verwachte leeftijd neemt de laatste jaren dus steeds verder toe. Dit keer zijn de gemiddelde leeftijden zo’n drie jaar gestegen, vergeleken de vorige meting over de periode 2013-2016. “En de grens is nog lang niet in zicht”, zegt Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, tegen NOS. “We kunnen ook wel 130 jaar worden.” Wie weet wat de toekomst ons allemaal nog brengt.

Bron: CBS & NOS. Beeld: iStock