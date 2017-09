-45 kilo en écht totaal onherkenbaar. Zie jij wie dit is?

Sommige mensen zijn dus écht totaal onherkenbaar wanneer zij ontzettend veel gewicht verliezen. Zo ook deze man: hij verloor maar liefst 45 kilo.

En je kent hem zéker weten. In bovenstaande video zie je hem in actie.

Sommige mensen zijn echt onherkenbaar als ze zijn afgevallen. Dit is Albertóóó uit Samson en Gert. Minus 45 kilo. pic.twitter.com/qQtlPADaki — Mevr. van Eikenhorst (@vaneikenhorst) 24 september 2017

Het is namelijk Alberto – “Ik moest kloppen want de bel deed het niet”- Vermicelli, beter bekend als Meneer Spaghetti uit Samson & Gert. Je weet wel, de flamboyante kapper.

Wij herkenden hem dus écht niet hè. Eerder brachten wij al nieuws over zijn gewichtsverlies, maar acteur Koen Crucke lijkt, kijkende naar de ‘slanke’ foto in kappersjas, nóg meer te zijn afgevallen dan al het geval was.

Beeld: Facebook en Twitter.