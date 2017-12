Man laat al 47 jaar één kerstcadeautje onuitgepakt

Al 47 jaar is het een gewoonte van Adrian Pearce om met Kerstmis naar één pakje te kijken en dat níet te openen.

De reden? Hij kreeg het van zijn vriendinnetje dat hem jaren geleden dumpte en wil het door zijn gebroken hart niet openmaken.

Cadeautje

Adrian Pearce was 17 jaar toen zijn toenmalige vriendinnetje Vicki het plots uitmaakte. “Ze gaf me op hetzelfde moment een cadeautje en dat nam ik mee naar huis. Het was een lange wandeling naar huis en ik was verdrietig en kwaad, alles wat je voelt wanneer iemand je dumpt.”. Hij legde het cadeautje onder de kerstboom maar besloot met Kerstmis om het dicht te laten. “Er bleef één pakje onder de kerstboom over, maar ik vertelde tegen mijn familie dat ik het nooit zou gaan openmaken.”

Kerstboom

Adrian hield woord. Elk jaar legde hij het pakje weer onder de kerstboom om het vervolgens dicht te laten. Zijn kinderen vroegen hem wel of hij het wilde openen, maar dat weigerde hij. Zijn vrouw maakte uiteindelijk een einde aan zijn traditie. Sindsdien haalt Adrian het cadeautje tijdens Kerstmis uit een la, staart er naar en legt het vervolgens weer terug.

Gewoonte

Intussen heeft Adrian nog steeds geen idee wat erin zit. “Ik heb het dicht gelaten in de hoop dat we het samen konden openmaken als we weer samen zouden zijn. Nu is het veranderd in een gewoonte om ernaar te kijken en het niet te openen. Misschien wil ik wel niet weten wat erin zit. Het is spannender om het niet te openen.”

Adrian overweegt om het cadeautje over 3 jaar open te maken, dan is het precies 50 jaar geleden. Mensen kunnen dan raden wat erin zit en de opbrengst van de wedstrijd gaat naar het goede doel.

