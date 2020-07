RTL hint met déze foto’s op de 4e coach van ‘The voice senior’

Het is al een tijdje bekend dat Angela Groothuizen, Ilse DeLange en Frans Bauer als juryleden zullen gaan optreden in het programma The voice senior. Wat echter nog niet bekend is, is wie de plek van het 4e jurylid zal innemen.

Gelukkig heeft RTL vandaag een belangrijke hint gedeeld. Op verschillende foto’s zijn namelijk uiterlijke kenmerken van het 4e jurylid te zien.

Iconische covers

De coaches van The voice senior beelden voor de gelegenheid 3 iconische muziekbeelden uit, uit de jaren 60, 70 en 80. Zo zien we Ilse DeLange, Frans Bauer en Angela Groothuizen op de cover van Abbey road van The Beatles, de cover van The treasures van Abba en als de band Queen.