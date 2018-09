5 dingen die je maar beter niet meer kunt zeggen tegen je single vriendinnen

Natuurlijk wil je dat je single vriendin net als jij haar ware liefde vindt. Maar pas wel op met wat je zegt. Sommige dingen kunnen hard aankomen bij alleenstaande vrouwen.

“Ik heb een hele leuke neef, collega of kennis. Ik zal je binnenkort aan hem voorstellen”

Je hebt de beste bedoelingen, echt waar, maar als je alleenstaande vriendin hulp wil bij het vinden van een partner, dan komt ze wel naar je toe. Als dat niet het geval is, plaats je haar op deze manier in een ongemakkelijke positie. Ze durft jouw goedbedoelde aanbieding waarschijnlijk niet af te wijzen, terwijl ze totaal geen zin heeft om gekoppeld te worden.

“Maak je geen zorgen. Jij komt je ware liefde echt nog wel tegen”

Hoewel je vriendin zich misschien helemaal geen zorgen maakt over de toekomst en gewoon gelukkig is zonder vriend of vriendin, gaat ze door deze vraag wel twijfelen. Moet ik me dan zorgen maken?

“Hoe kan het dat jíj nog vrijgezel bent?”

Ja, dit is meestal bedoeld als een compliment natuurlijk. Want waarom heeft iemand die zo geweldig is als jij nog geen vriend (en vul hier gerust ook vriendin in)? Maar deze vraag is niet te beantwoorden voor je vriendin. Ze wordt er vooral verlegen en ongemakkelijk door. Daarnaast geeft het haar het gevoel dat ze zich moet verantwoorden waarom ze op dit moment geen liefde heeft.

“Ik heb je ex nooit leuk gevonden”

Als het net uit is met haar partner, is het verleidelijk om vervelende dingen over haar ex te zeggen. Toch kun je dit beter niet doen. Er bestaat een kans dat ze ooit nog samen komen. Als je dan verschrikkelijke dingen over diegene hebt gezegd, kan dit later voor ongemakkelijke situaties en spanning zorgen.

Alles over haar biologische klok

Begin nóóit, maar dan ook nóóit over de biologische klok bij een alleenstaande vrouw. Eigenlijk geldt dit voor álle vrouwen, ongeacht haar relatiestatus. Je weet gewoon niet wat er zich precies afspeelt in haar leven. Misschien wil ze geen kinderen, kan ze helemaal geen kinderen krijgen of wil ze juist dolgraag kinderen maar heeft ze geen partner. Deze vraag kan hard aankomen, terwijl je het niet zo bedoeld. Als je vriendin erover wil praten, komt ze wel naar jou.

Bron: PureWow. Beeld: iStock.