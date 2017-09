5 dingen die je nog niet wist over Liesbeth List

Dit najaar is Liesbeth List de Musical te zien in verschillende theaters in Nederland. De voorstelling over het bewogen leven van de zangeres vertelt veel, maar er zijn dingen die nog steeds maar weinig mensen weten over Liesbeth List.

Er is veel bekend over het leven van Liesbeth List, maar er is ook een leven voor de bekendheid en een aantal zaken die niet iedereen weet. Wist jij bijvoorbeeld:

Dat Liesbeth werd geboren in Nederlands-Indië? Voordat Liesbeth bekend werd, volgde zij een opleiding bij Schoevers en werkte ze als secretaresse bij een architectenbureau in Amsterdam. Liesbeth List in 1963 betrokken was bij een ernstig auto-ongeluk. Ze liep onder andere een zware hersenschudding op en verloor haar gehele reukvermogen. Tijdens opnames voor een televisieprogramma eind jaren ’60 in Berlijn kwam Liesbeth in contact met Mike Love, de zanger van The Beach Boys. Hij werd verliefd op haar en probeerde aandacht te krijgen door zelfs bij thuiskomst nog vele brieven te sturen. Liesbeth had geen interesse en ging nooit op zijn avances in. Pas in 1973 kreeg ze officieel de naam Liesbeth List. Ze werd geboren als Elisabeth Dorothea Driessen, maar nam de naam van haar pleegouders aan.

Korting

Op 2 oktober gaat Liesbeth List de Musical in première in Koninlijk Theater Carré. Wil jij de musical in een van de andere theaters in Nederland bekijken? Koop dan een kaartje met korting via de Libelle Theaterclub.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: ANP.