Elke dag grijpen naar die jeans en lekker zittende sweater is zó aanlokkelijk. Maar met net even andere basisstukken zie je er ineens totaal anders uit en voel je je nog steeds jezelf. Deze vijf comfortabele metamorfoses bewijzen het: stap uit je comfortzone en voel je goed.

Libelle samen met WENZ

Styliste Liselotte Admiraal koos uit de WENZ-collectie een aantal mooie basisstukken. Ze liet zien hoe zij die combineert tot stijlvolle, comfortabele outfits. ‘Hoe accentueer ik mijn taille? Welk model jurk past goed bij mijn figuur?’ Op alle vragen had ze een antwoord. Haar tip: doe een stap uit je comfortzone en combineer eens met een kleur, print of ander model. En dat is makkelijker dan je denkt.

Before & after

Joanne draagt een fluwelen, smaragdgroene jumpsuit. Fluweel is dé stof van dit seizoen. De ceintuur van het pak benadrukt haar silhouet, terwijl de V-hals de aandacht meer naar haar gezicht verlegt. De diepgroene kleur past goed bij haar huidskleur en ogen.

Joanne: ‘Zelf zou ik niet zo snel een jumpsuit hebben gekozen, maar ik ben blij verrast: ik kan het eigenlijk heel goed hebben’

Barbara meent dat strakke kleding geen optie voor haar is. Liselotte laat zien dat een goede outfit voor lijn in élk figuur zorgt. De jurk is wat strakker, maar zit mooi omdat hij Barbara’s sterke punten, zoals haar taille, accentueert.

Barbara: ‘Ik voel me hier verrassend goed in. En de groene clutch erbij is echt een eyecatcher’

Sietske heeft een voorliefde voor effen kleding. Dat heeft styliste Liselotte nu eens naast zich neergelegd. De horizontale strepen van de trui vormen een spannend contrast met de verticale plooien van de plissérok. Omdat het zilver van de rok terugkomt in strepen van de trui oogt het geheel harmonieus.

Sietske: ‘Ik word vrolijk van deze outfit! Ik ben blij dat Liselotte me uit mijn comfortzone heeft gehaald’

Alice kwam binnen in een trui. Na de metamorfose draagt ze een mooie, donkere bootcut jeans, die mooi aansluit om haar bovenbenen. De gestreepte trui en blazer maken het af. Alice benadrukt met deze combinatie sterke punten als haar benen, taille en schouders. Donkerblauw staat bovendien mooi bij haar blonde haar.

Alice: ‘Een trui met een blazer? Daar zou ik niet opkomen, maar het resultaat is verbluffend. De spijkerbroek zit ook heerlijk’

Petra is prachtig slank en draagt vaak donkere kleuren. Rood staat echter prachtig bij haar huid en haarkleur. De zachte wollen trui geeft Petra’s bovenlichaam wat extra body. Doordat de trui kort is en dezelfde tint heeft als de smalle broek, ontstaat een fraai silhouet.

Petra: ‘Ik ben er helemaal weg van. De kleur vind ik geweldig, het zit heerlijk en het staat ook nog eens heel representatief’

Styling- en make-uptips van de styliste:

– Een vollere boezem? Dan staat een V-hals heel mooi. Met een bescheiden buste kun je beter kiezen voor een ronde hals.

– Ook met een vol figuur staat een jurk prachtig. Zorg ervoor dat die op de juiste plekken aansluit. Draag er eventueel shapewear onder, die je figuur strakker laten lijken.

– Let op met lippenstift met een oranje ondertoon: die laat je tanden minder wit lijken.

– De make-upkleuren van dit moment? Warme herfstkleuren zoals paars, goud en bruin

– ‘Nude’-tinten zijn dé trend voor lippenstift en nagellak.

– Blauwe ogen? Oogmake-up in paars- en bruintinten laat ze extra goed uitkomen.

Trendy de winter in

Wat vind je nog meer in de nieuwe, stijlvolle herfst/wintercollectie van WENZ? Onder meer de jas van teddystof – weer helemaal terug van weggeweest. Combineer ‘m met een jeanstuniek en hippe enkellaarsjes voor een westernstyle look. Of ga met een witte kanten blouse, jeans en chelsea boots voor romantisch. Behalve wollige stoffen en camel kleuren is er deze winter ook veel aandacht voor glitter en glamour. Denk aan gewatteerde jassen, versierd met pailletten, jeans met siersteentjes of shirts met glanzende folieprints. WENZ maakt mode met maar een doel: dat je je er als vrouw comfortabel in voelt en er tegelijkertijd prachtig uitziet.