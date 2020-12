Dit waren de 5 heerlijkste momenten van de Chateau Meiland kerstspecial

De dagen voor Kerstmis worden de Meiland-fans getrakteerd op een heuse Chateau Meiland kerstspecial. En woensdagavond zat die weer vol hilarische momenten. We zetten de vijf heerlijkste momenten voor je op een rijtje.

Martien in la cuisine is natuurlijk altijd een feestje. Helemaal als er een verkeerd pak wordt opengemaakt en er in de eerste drie minuten van het programma alweer paniek ontstaat. Woensdagavond ging er een hele dosis aardappelpureepoeder door de gehaktballen in plaats van paneermeel. Of, zoals Martien het liever zegt, ‘parneelmeel’. En dat zorgt voor hilariteit bij de kijkers.

Wonder boven wonder verdienen Martiens gehaktballen ‘douze points‘, zó lekker zijn ze. Sterker nog, Martien zegt zelfs dat je ‘de liefde van het beest’ proeft in de gehaktballen. Daar zetten de kijkers hun vraagtekens bij, maar een heerlijke uitspraak is het wel.

Waar smaakt dat naar, de liefde van het beest? 🤔 #chateauMeiland #kerstmeiland — Thea 🎄⛄ (@Thea__2711) December 23, 2020

3. Dé look

Een Chateau Meiland kerstspecial is natuurlijk niet compleet met een totaal over the top look van Martien himself. En ook deze week werden de kijkers getrakteerd op een geweldige outfit. Als Martien even lekker ‘helemaal into the nature‘ is met een uitzicht op ‘de lake‘ draagt hij een Zweden-proof outfit. En terwijl de kijkers smullen van die look, smult Martien van zijn ‘lekkere luns’. Die is natuurlijk helemaal compleet als de bordjes onder luid gegil het kampvuur in gegooid mogen worden.

4. Elanden!!!

Wat doen de Meilandjes als er een kudde elanden langsloopt? Drie keer raden. Gillen natuurlijk! Het is maar goed dat er altijd een cameraploeg aanwezig is bij de familie, want tegen de tijd dat ze zelf de elanden op beeld hadden willen vastleggen, waren ze vast allang vertrokken. Maar ook dit fragment zorgde weer voor heerlijke televisie waar de kijkers over Twitteren.

Nou, die elanden zijn gelijk vertrokken na dat gegil 🤣#chateauMeiland — Rinke Velds (@rinkevelds) December 23, 2020

5. Het Noorderlicht

En misschien wel het mooiste moment, of eigenlijk non-moment, is het Noorderlicht. Dat Noorderlicht waar de familie avond na avond naar stond te turen, maar dat zich nooit liet zien. We worden als kijkers behoorlijk in spanning gehouden. Maar wie weet dat we donderdagavond in de laatste aflevering van de Chateau Meiland kerstspecial nog getrakteerd worden op dit prachtige uitzicht. Want eerlijk is eerlijk: we willen de familie natuurlijk helemaal uit hun dak zien gaan als die groene gloed zich aandient. Fingers crossed dus dat het vanavond zover mag komen. Daar proosten we op!

Het hele programma in één shot #chateaumeiland pic.twitter.com/VkDphCvHiY — Paul Peeters (@palpeet) December 23, 2020

