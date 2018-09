De 5 opmerkelijkste proeven van 'Expeditie Robinson'

Om alvast in de stemming te komen voor de nieuwe aflevering van vanavond, kijken we terug op een aantal memorabele proeven uit de oude doos van ‘Expeditie Robinson’. Want één ding is zeker: de beruchte Robinson-proeven zorgen áltijd voor vermaak.

1. De balkproef

De makers van Expeditie Robinson zijn dol op dit pareltje. De kandidaten nemen plaats op een balk, waarbij er om de zoveel tijd een stuk weggehakt wordt. Het oppervlak wordt dus steeds kleiner en de uitdaging steeds groter. Danseres Anna-Alicia Sklias was er overigens behoorlijk goed in.

2. Slopende proef

Deze proef uit 2013 zag er slópend uit. Beide kampen moesten een balk in tegengestelde richting om haar as duwen. Dat zorgt voor een potje krachtmeten voor volwassenen en een absolute uitputtingsslag.

3. De eetproef

Maden, ogen, ingewanden, verrotte eieren: niets is te gek in de Robinson-eetproeven. Om te winnen gooien de meeste kandidaten echter wel zonder twijfel een insect naar binnen. Het is voor de kijker bijna een zwaardere opgave om het hele spektakel mee te maken. En weet je nog dat voormalig kickbokser Remy Bonjasky in 2014 meedeed aan Expeditie Robinson en tijdens de eetproef een heerlijke hamburger naar binnen mocht werken? Hij kon het niet geloven en moest kokhalzen omdat hij dacht aan al de vieze ingewanden die ze normaal voorgeschoteld krijgen.

4. De uithoudingsvermogenproef

Om een plekje in de samensmelting te krijgen, moesten Paulien Huizinga en Sanne Vogel in 2013 staand op een paal toekijken hoe hun kampgenoten zich volpropten met heerlijk eten. Degene die het langst bleef staan, mocht ook aanschuiven. En dat vonden wij vrij bruut. Maar fijne tv. Dat dan weer wel.

5. De samen-maar-toch-alleen-proef

Elk jaar zijn er genoeg teamproeven waarin de kampen tegen elkaar strijden. Je weet: een ketting is zo sterk als haar zwakste schakel. En dat gegeven zorgt in de teamproeven vaak voor een hoop frustratie en vooral hysterie.

