Déze 5 sterrenbeelden kunnen in 2020 een hoop verandering verwachten

Een nieuw jaar, nieuwe jij? Voor deze sterrenbeelden kan dat zomaar kloppen. Voor sommige veranderingen moet je zelf snoeihard werken. En andere vallen zomaar in je schoot. Als je tot een van onderstaande sterrenbeelden behoort, kun je in 2020 op die laatste categorie rekenen.

1. Stier

De Stier is dol op routine en houdt zich daar dan ook aan. Grote kans dat je al jaren hetzelfde doet en je je daar prima bij voelt. Omdat Uranus door jouw teken reist, moet je rekening houden met het onverwachte. In 2020 word je overvallen door een plotseling verlangen om de boel op te schudden.

Voor de Stier gloren nieuwe mensen en kansen aan de horizon. Dat betekent dat je misschien eindelijk uit die comfortzone stapt. In eerste instantie heb je daar wellicht geen zin in, maar uiteindelijk lijkt het toch best aantrekkelijk.

Om er volop van te profiteren, doe je er goed aan om jezelf nu alvast te beloven dat je open staat voor nieuwe ervaringen. 2020 is het moment om je horizon te verbreden, maar alleen als je het zelf wil.

2. Schorpioen

Het afgelopen jaar was een pittig jaar voor Schorpioen. Vooral op het gebied van relaties heb je jouw portie verbintenissen, teleurstellingen en breuken wel gehad. Neptunus, de planeet van illusie, staat al een tijd in jouw teken. Dat zorgt ervoor dat de dingen op het gebied van liefde wat vaag en mistig blijven.

Treur niet: vanaf maart 2020 verandert dat allemaal. Tussen 6 maart en 3 april staat Venus in jouw teken, waardoor je je liefdesleven weer op de rit krijgt. Je maakt misschien een grote stap binnen een bestaande relatie of ontmoet een heel nieuw iemand met wie het meteen klikt.

Voor de Schorpioen draaien de grootste veranderingen om de mensen die je al kent. Zij brengen nieuwe kansen en connecties.