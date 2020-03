Deze 5 sterrenbeelden zijn het best in lange relaties

Voor de 1 is vrijheid een must en voor de ander is het helemaal niets. Sommige sterrenbeelden zijn nou eenmaal meer bestemd voor langdurige relaties in plaats van losse scharrels. En dit zijn ze.

Stieren staan bekend als koppige mensen die niet gek zijn op verandering. En guess what? Ook in hun relaties is dit een ding. Ze stellen hoge eisen, maar wanneer een Stier de juiste tegenkomt, dan is het niet voor even. Het sterrenbeeld Stier wordt gekenmerkt door de planeet Venus. En laat dat nou net de planeet van de liefde en romantiek zijn. Dat betekent dat de Stier naast stabiliteit ook een hoop warmte te geven heeft. Ze verrast haar partner graag en is niet bang om haar liefde uit te spreken.

2. Kreeft

Kreeften zijn gevoelige mensen en staan dichtbij hun emoties. No way dat al die emoties worden verspild. Kreeften zijn juist op zoek naar iets échts, iets bijzonders, iemand die al die warmte terug kan geven. Daarbij staat bij Kreeft de familie en het gezin op nummer 1. Zij doet er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat ze een stabiel en fijn gezin creëert en is dan ook echt op zoek naar iets voor op de lange termijn.

3. Weegschaal

De gebalanceerde Weegschaal zal niet snel gaan voor een turbulente relatie met veel ups en downs. Zij gaat liever op zoek naar rust en stabiliteit. Wanneer ze dat heeft gevonden, zal ze haar partner overladen met liefde. Weegschaal is namelijk een sterrenbeeld dat ook in verbinding staat met liefdesplaneet Venus. Weegschalen zullen er dan ook voor zorgen dat de liefde altijd levend blijft in de relatie, maar dan zonder al te veel poespas.

4. Schorpioen

Net als Stier, is Schorpioen wat we noemen een ‘vast’ sterrenbeeld. Dit houdt in dat deze sterrenbeelden vaak standvastig, overtuigd, koppig, eigenwijs en eigenzinnig zijn. De Schorpioen weet wat ze wilt en als ze dat heeft, houdt ze dat ook graag zo. Precies zo is de Schorpioen in haar relaties. Ze gaat niet actief op zoek naar een lange relatie, maar zodra het haar overkomt en ze merkt dat het goed zit, geeft ze alles en kun je voor altijd op haar bouwen.

5. Steenbok

Steenbokken zijn erg relatie georiënteerd. Ze gaan graag op zoek naar iemand die hun tijd en energie waard is. Het is bij veel Steenbokken een doel om écht zo iemand te vinden en te settelen. En wanneer een Steenbok een doel zet voor zichzelf, doet ze er alles aan om dat te behalen. Steenbokken zijn warme, sociale mensen die behoefte hebben aan goede gesprekken, sterke banden en sociaal contact en zijn met die eigenschappen dan ook gemaakt voor lange relaties.

Bron: Bustle. Beeld: iStock.