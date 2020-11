Wanneer je een serieuze relatie aangaat of je partner zelfs het ja-woord geeft aan het altaar, beloof je er voor elkaar te zijn in voor- en tegenspoed. Maar ondanks jullie belofte aan elkaar wil je misschien toch weer extra je best doen. De volgende vijf manieren helpen je om weer de beste partner te worden, aldus relatietherapeuten.

Onder het mom ‘een betere partner begint bij jezelf’ zijn er in jullie relatie vast wel een paar dingen die jij kunt doen om jullie connectie sterk te houden.

Vergeet even de luxe cadeaus, weekendjes weg en andere grote gebaren. De volgende vijf dingen kun je doen om een betere partner te worden en het kost je helemaal geen geld. Wél tijd en inzet.

1. Neem je partner niet voor lief

Dat je partner het vuilnis wegbrengt of nog even snel naar de supermarkt gaat als je iets vergeten bent, zijn kleine gebaren waar je misschien niet altijd bij stilstaat. Maar wanneer dit voor jou als vanzelfsprekend wordt ervaren én als jullie elkaar niet meer de aandacht geven die jullie verdienen, kun je uit elkaar groeien. “De gelukkigste koppels die ik ken uiten hun dankbaarheid naar elkaar toe”, vertelt therapeut Gary Brown. “Door je dankbaarheid te uiten voelt je partner zich gewaardeerd en geliefd.”

2. Erken je fouten

Fran Walfish: “Wees je bewust van je bagage. Zelfbewustzijn is fundamenteel voor gezonde en goede communicatie.” Geen mens is namelijk perfect en hoewel je het misschien vaak aan het juiste eind hebt, maak je heus weleens fouten. Dat hoeft overigens niet altijd desastreuze gevolgen te hebben voor je relatie.

3. Valideer de gevoelens van je partner

Ook als je in eerste instantie niet begrijpt wat je partner voelt en doormaakt, is het belangrijk om zijn of haar gevoelens te accepteren. Anders voelt je partner zich niet begrepen, vertelt Fran. “Je hoeft het er niet mee eens te zijn”, legt therapeut Anita Chlipala uit. “Probeer je partners gevoelens te begrijpen en wees empathisch.”

Stel vragen als: wat heb je nodig? Wat is voor mij belangrijk om te weten nu? En waar maak je je zorgen om? Hierdoor laat je zien dat je je best doet om de ander te begrijpen.

4. Maak eerlijk ruzie

Je kunt nog zo empathisch zijn, je inleven in de gevoelens van je partner en daarmee ruzies voorkomen, toch barst de bom weleens. Dit is voor jullie allebei de kans om een betere partner te worden door op een goede, eerlijke manier ruzie met elkaar te maken. Klinkt makkelijker gezegd dan gedaan, natuurlijk. Stap één is om op te passen met wat je zegt als de ruzie hoog oploopt.

“Dat is wanneer er veel schade wordt aangericht”, aldus Anita. Denk na voordat je iets zegt, houd je bij je punt, haal geen oude koeien uit de sloot en scheld elkaar niet uit. En tot slot: vergeet vooral niet naar elkaar te luisteren. Ook al kan je jouw lieftallige echtgenoot wel achter het behang plakken.

5. Check regelmatig hoe het gaat

Hoe vaak vraag je eigenlijk aan de ander hoe het met hem of haar gaat? Als je een betere partner wil worden, kun je beginnen met het introduceren van deze simpele vraag: hoe gaat het? Vraag ook eens of jouw partner vindt of je er genoeg voor hem/haar bent. En vice versa. Anita: “Weten dat je op je partner kunt bouwen is essentieel voor jullie liefde en vertrouwen.”

Het hebben van een échte connectie tussen partners staat in deze vreemde tijd best wel onder druk. Het antwoord van Libelle: knuffelen maar! Libelle deed een experiment onder verschillende stellen. Wat doet vier minuten samen knuffelen met lichaam en geest?

