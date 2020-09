‘5 uur show’-presentatrice Carolina besmet met het coronavirus

Carolina Lo Galbo, presentatrice van de 5 uur show is besmet met het coronavirus. Dat laat een woordvoerder van de zender SBS weten.

Carolina zal daarom voorlopig niet te zien zijn in de talkshow.

Coronatest

De presentatrice deed een coronatest om het zekere voor het onzekere te nemen. Ze voelde zich namelijk al een tijdje niet lekker en had keelpijn. Een woordvoerder van SBS laat weten: “Carolina Lo Galbo kampte afgelopen donderdag met lichte klachten en is voor de zekerheid meteen naar huis gegaan. Ze heeft zich vervolgens laten testen en de uitslag wees uit dat ze covid-19 heeft. Carolina is daarom sinds donderdagavond in thuisquarantaine. Bij de 5 uur show worden de RIVM-richtlijnen en die van het actuele Protocol Audiovisuele sector strikt opgevolgd.”