Kijkers van de nieuwe ‘5 uur show’ matig enthousiast: “Het moet luchtiger”

In de jaren ’90 was de 5 uur show niet weg te denken van televisie. Het nostalgische programma keerde maandagavond terug naar SBS6. Maar de kijkers zijn niet helemaal weg van het nieuwe concept.

Op Twitter winden ze er geen doekjes om.

Het programma is vooral bekend als gezellige talkshow met Viola Holt en Catherine Keyl in de presentatie. ‘Nederland komt thuis, even bijkomen’, was de bekende leus van het programma. Om de kijkers na hun werkdag wat ontspanning te bieden, werd er in het amusementsprogramma op luchtige wijze over het nieuws gepraat, maar werd er ook gelachen en gekookt.

Maandagavond kwam voor het eerst de nieuwe 5 uur show op televisie. Brecht van Hulten en Carolina Lo Galbo nemen afwisselend de presentatie op zich. Maandagavond was het de beurt aan Brecht. De aflevering trok zo’n 200 duizend kijkers, maar werd niet door iedereen positief ontvangen. Veel kijkers missen de luchtigheid die ze zo gewend waren bij de oorspronkelijke 5 uur show.

Verwachtingen

“We zijn geen keiharde nieuwsrubriek. We zitten op de middag, dus het moet ook gewoon gezellig zijn en dat gaat het zeker ook worden. Maar we haken wel in op de actualiteit en brengen persoonlijke verhalen”, zei Brecht van Hulten maandag nog tegen Nu.nl. De verwachtingen waren dan ook dat de nieuwe versie van het programma niet al te zwaar zou worden. Maar in de uitzending bleek uiteindelijk weinig sprake van ‘even bijkomen’ te zijn, zoals de leus nog altijd doet vermoeden.

Kritiek

Op Twitter gaan de kijkers los op het programma. “Het moet luchtiger”, schrijft een kijker. Een andere Twitteraar laat weten dat de naam van het programma bepaalde verwachtingen creëert. “Door een bestaande naam te kiezen, schep je verwachtingen, terwijl je misschien juist een ander programma wil neerzetten”, verschijnt er dan ook op Twitter. En dat is niet de enige kritiek. Reacties over het te zware programma stromen binnen.

Nederland komt thuis, even bijkomen… Snap ik wel na zo’n beladen show met moeilijke onderwerpen, discussies, out of sync-problemen en mensen die niet uit hun woorden komen. #5uurshow — Roy Koning (@Noedotweets) August 17, 2020

Ik haak af, mensen. Was leuk voor 5… minuten. #5uurshow — Jordy van Eijndhoven (@JordyEijndhoven) August 17, 2020

Benieuwd wat ze vandaag gaan bakken…..oh nee niet in deze #5uurshow — Joop Zelf (@joop_zelf) August 17, 2020

Brecht is de Merel Westrik van dit jaar. Veel te serieus voor zo’n happy de peppie programma #5uurshow — Lianne van Veen (@Liedje87) August 17, 2020

Echt lekker thuiskomen en dan dit soort zware discussies pffffff #5uurshow — Joop Zelf (@joop_zelf) August 17, 2020

dit heeft niets met gezellig thuiskomen te maken. wat een zware kost. met weeeeer complotdenkers. ben zo coronamoe. #5uurshow — TVrecensies (en overige meningen) (@TVkritieken) August 17, 2020

Gemiste kans

Daarbij ergerden de kijkers zich aan het laatste interview uit het programma. Op de bank zat een moeder met haar dochter. De moeder is een kritisch denker die zich graag verdiept in complottheorieën rondom corona. Zij laat zich niet enkel leiden door dat wat de mainstream media schrijven. Haar dochter is journalist en daarmee juist een voorstander van de mainstream media. Brecht van Hulten ging in gesprek met zowel moeder als dochter over hun standpunten en het contrast daartussen.

Wat kijkers vooral vervelend vonden, was dat dit interessante onderwerp al gauw werd afgekapt. Na een aantal korte vragen en slechts een paar minuten, moest het gesprek worden beëindigd. De aflevering was ten einde. Het voelde voor veel kijkers daarentegen alsof het gesprek pas net was begonnen en er nog veel te zeggen was. Ze waren dan ook teleurgesteld dat juist zo’n boeiend onderwerp maar weinig aandacht kreeg in het programma.

Als je zo’n gesprek wilt voeren neem er dan ook de tijd voor. #5uurshow — Kay Bessels (@KayBessels) August 17, 2020

#5uurshow vond dat item met moeder en dochter, complotdenker – journaliste het meest interessant en dat werd juist zo kort gehouden, jammer, gemiste kans ! — JAG (@jagokdu) August 17, 2020

Vroeger werd het programma gepresenteerd door Viola Holt. Maar zij is inmiddels een heel ander carrièrepad ingeslagen. Zie hier welke:

