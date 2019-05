Slecht nieuws voor Albert Verlinde en Jan Versteegh: ‘hun’ programma 6 inside stopt ermee. Dat heeft SBS 6 zojuist bekendgemaakt.

Het actualiteitenprogramma dat dagelijks om 18.00 uur te zien is, trok de laatste tijd al magere kijkcijfers. En nu wordt dus definitief de stekker eruit getrokken.

Te snel

“6 inside heeft de tijd gekregen om zich te ontwikkelen maar de kijker heeft het programma helaas niet omarmd, de enorme inzet van de betrokken collega’s ten spijt”, laat Marco Louwerens, tv-directeur van Talpa Network, weten in een verklaring. “Achteraf gezien hebben we het programma in ons enthousiasme misschien te snel op de buis willen brengen.”

Nieuw programma

Op 28 juni is de laatste aflevering. Binnenkort wordt bekendgemaakt welk programma dat tijdstip in de zomer op gaat vullen. In het najaar komt er een nieuw programma voor in de plaats, ‘die hopelijk beter aansluit bij de behoeften en wensen van onze kijker’.

Bron: AD. Beeld: ANP