Ben je nu rond de 60 jaar? Zo oud word je volgens de verwachtingen

Zou jij best willen weten hoe oud je ongeveer zult worden? Het CBS zocht uit wat je verwachte leeftijd is als je in 2025 65 jaar oud wordt en dus nu 60 bent.

Volgens de voorspellingen heb je nog ruim 25 jaar te gaan. 25,75 jaar om precies te zijn.

Advertentie

Ouder en ouder

Dit is nog hoger dan de verwachting van vorig jaar, toen werd er gerekend op 25,74 jaar na je 60ste. Dat is een verschil van een halve week. Deze verwachting neemt al sinds 1950 toe. Toen leefden 65-jarigen gemiddeld nog 14,3 jaar, in 2018 was dat 19,9 jaar. In 2025 zal dat dus 0,9 jaar langer zijn.

Werken

Waarom deze leeftijd berekend wordt? De gemiddelde levensverwachting wordt gebruikt voor het bepalen van de AOW-leeftijd. Hoe ouder we worden, hoe langer we door moeten werken voordat je recht hebt op een AOW-uitkering. Let wel op, het blijft een berekening. Het CBS gaat uit van een langdurige, stabiele en dalende lijn in de sterftekansen. Je kunt nooit de toekomst helemaal voorspellen.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: CBS. Beeld: iStock